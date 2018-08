Sport



Successo per il taglio del nastro di "Mura di Lucca Parkrun"

sabato, 25 agosto 2018, 13:12

di giulia del chiaro

“Tre, due, uno…buon parkrun a tutti!”. Cosi Alessandro Marchi, run director dell’iniziativa, ha dato il via, questa mattina, nei pressi di Piazzale Vittorio Emanuele sulle mura urbane, al nuovo appuntamento podistico, non competitivo, del sabato mattina lucchese con una corsa inaugurale che ha visto accorrere più di cento parkrunner delle più svariate provenienze geografiche e fasce d’età.

La manifestazione, nata a Londra nel 2004 con l’obiettivo di far convergere attività podistiche di gruppo all’interno di parchi cittadini, si è già ben radicata a Firenze per fare di Lucca la seconda città toscana coinvolta stabilendo un incontro fisso per il sabato mattina alle 9 ed un percorso standard di cinque chilometri. Con stamani sale a 13 il numero delle città italiane aderenti grazie al taglio del nastro lucchese che ha mostrato, fin da subito, la sua possibilità di diventare un appuntamento fisso per la città e per i suoi podisti appassionati.

“Un successo numerico inaspettato con 124 partecipanti” ha detto emozionato e carico di entusiasmo Marchi poco prima di dare il via alla mattinata. Molti i parkrunner stranieri, provenienti da Sud Africa, Australia ed Inghilterra, che hanno approfittato dell’apertura della corsa lucchese per visitare la città.

Alle 8.40 i partecipanti si sono ritrovati nel punto segnalato, sul sito parkrun Italia e sull’apposita pagina facebook “mura di Lucca parkrun”, per una breve presentazione della manifestazione da parte di Giorgio Cambiano, country manager di parkrun Italia, ed Alessandro Marchi tradotta simultaneamente da una volontaria madrelingua inglese.

“Ci auguriamo che questa prima mattinata riesca a riprodurre il nostro spirito di fondo – ha detto Cambiano - quello di socializzare, correndo o camminando insieme, senza competere, ma con la possibilità di essere cronometrati per misurarsi unicamente con se stessi”.

Ogni partecipante, infatti, aveva con sé un codice a barre, scaricabile direttamente dalla email di avvenuta registrazione al sito parkrun.it, scansionato alla fine del percorso per stilare una classifica, consultabile sulla pagina, che permetta a ciascun parkrunner di tenere sotto controllo i propri tempi.

Ad arricchire la giornata inaugurale la partecipazione di due personaggi di spicco sia per lo scenario atletico nazionale che per l’universo parkrun: Federica Proietti, atleta della Calcestruzzi Corradini, detentrice di un tempo personale di un’ora e quindici minuti per la mezza maratona Roma-Ostia 2016 oltre ad altri importanti primati personali e Peter Fordham, simbolo del mondo parkrun con 346 partecipazioni in tutto il mondo. Alla partenza anche alcuni esponenti di società sportive della zona come Montecatini Marathon, pronta ad accogliere prossimamente la sua parkrun, Lucca Marathon, Marciatori Antraccoli ed Orecchiella.

Alle 9 il via alla cinque chilometri con il coinvolgimento, carico di entusiasmo, di ragazzi, adulti, associazioni sportive, appassionati, anziani, madri con il passeggino e persone in compagnia dei propri cani. Da quel momento ognuno ha tagliato il traguardo con i propri tempi trovando, alla fine del percorso, diversi volontari pronti ad acclamarlo come fosse arrivato per primo e a scansionare il codice a barre personale per prendere il tempo di ciascuno. Ogni chilometro del circuito era segnalato da un apposito cartello e dalla presenza di un volontario. A chiudere la carica dei 124 Ilaria Del Bianco, presidente dell’associazione lucchesi nel mondo, sostenitrice dell’iniziativa che, per l’occasione, vestiva il ruolo di chiudi fila o tail Walker.

E, per recuperare forze e calorie smaltite, mura di Lucca parkrun offre a tutti i partecipanti la possibilità di ricevere un tagliandino per una colazione convenzionata da Paniko Bakery e Cafè (via Veneto 59) a pochi metri dal traguardo.

Gli incontri proseguiranno ogni sabato mattina, in maniera completamente gratuita, con ritrovo alle 9 in Piazzale Vittorio Emanuele (vicino al Caffè delle Mura) “con la speranza – hanno concluso la prima giornata i membri del comitato lucchese – che, dopo questo successo di apertura, i numeri possano ancora crescere e l’incontro settimanale possa ben radicarsi in città”.