Summer Tennis a Vicopelago, corsi anche prima dell'inizio delle scuole

venerdì, 24 agosto 2018, 13:05

Domenica 26 agosto si corre il GP Croazia – Slovenia, gara UCI con partenza da Zagabria ed arrivo a Novo Mesto. Amore & Vita – Prodir riparte da qui dopo una Volta a Portugal Santander corsa da protagonisti nonostante la mancanza di una vittoria inseguita con grande determinazione e in...

giovedì, 23 agosto 2018, 21:54

"C'è da registrare una brutta pagina per il ciclismo femminile e in particolare per quello a tinte azzurre. Nei giorni scorsi, infatti, in casa "Conceria Zabri Fanini" è arrivata la notizia dell'esclusione della squadra dal neonato Giro delle Marche in programma a metà settembre"

giovedì, 23 agosto 2018, 21:31

Alle diciannovezerozero coach Piazza ha dato il via ufficialmente alla nuova stagione: "Quest'anno abbiamo una squadra rinnovata in molte sue parti, sicuramente partire con una squadra già rodata può dare dei vantaggi iniziali rispetto ad una nuova"

mercoledì, 22 agosto 2018, 09:53

Si aggiungono pezzi alla squadra, l'ultimo, ma solo cronologicamente, è per tutti un gradito ritorno, a vestire la maglia della prima squadra ci sarà anche Carlo Puccinelli, classe 97, play, con alle spalle una lunga gavetta

mercoledì, 22 agosto 2018, 09:33

Il pilota lucchese, fermo da un anno, tornerà alla guida della millesei francese che nel passato gli ha regalato sensazioni forti

lunedì, 20 agosto 2018, 20:17

Sono 16 le ragazze in palestra il primo giorno di raduno del Basket Le Mura. Assieme ad 8 ragazze del gruppo della serie A, assenti giustificate solo le americane Krystal Vaughn e Bashaara Graves, altrettante giovani e giovanissime del settore giovanile biancorosso