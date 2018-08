Sport



Trofeo Lovari, torna a Lucca il grande basket di serie A

venerdì, 31 agosto 2018, 11:49

Il basket è una costola importante della storia sportiva di Lucca e delle manifestazioni del Settembre lucchese, che si troverà ad essere protagonista di uno dei più importanti tornei di precampionato italiano di serie A: il Trofeo "Carlo Lovari" 2018. Una grande festa dello sport, che richiama ogni anno migliaia di persone, bambini, appassionati, che consente di assistere ad un torneo di altissimo livello, vedere giocare da vicino i più grandi campioni del basket contemporaneo e anche di svolgere un’azione concreta e solidale per la città.

Tutto il ricavato dell’incasso, come ogni anno, è devoluto al sostegno fattivo per tutti quei ragazzi lucchesi che vogliono intraprendere minibasket e baskin ma appartengono a famiglie dal reddito basso, oltre a contribuire ad interventi di ripristino di strutture sportive decadenti.

Il Trofeo Carlo Lovari, riportato agli onori della cronaca dalla ferma volontà di un gruppo di professionisti ed imprenditori lucchesi innamorati dello sport e del basket, gli "Amici della Pallacanestro - Luca Del Bono onlus", i prossimi 7 e 8 settembre giunge alla sua quarta ed importante ri-edizione.

Indubbiamente viene richiesto un grosso impegno al Palatagliate, agli organizzatori e a tutta la città, perché scenderanno in campo quattro squadre del massimo campionato abituate alla Euro Lega, un quadrangolare di lusso, tra la trionfatrice del Campionato Italiano, l’ Olimpia Milano; la vincitrice della Coppa Italia, Fiat Torino Auxilium; la vincitrice della FIBA Europe Cup, Reyer Venezia; e la vincitrice del Trofeo Lovari 2017, The FlexxPistoia. Davvero una sfida di alto livello: i team più forti in Italia che cercheranno di portare via lo scettro alla squadra toscana e nel frattempo si “annuseranno” per misurarsi a vicenda la temperatura, ovvero lo stato di forma di questo precampionato.

Sarà alto inoltre l’interesse mediatico, visto che il mitico Larry Brown, neo nominato allenatore della Fiat Torino Auxilium sarà in città. Brown è il quinto allenatore della Nba per vittorie, oltre mille, l'unico ad avere vinto anche in Ncaa e l'unico ad avere conquistato una medaglia olimpica da giocatore, assistente e coach. A 78 anni la leggenda Larry Brown sbarca in Italia per allenare la Fiat Torino e tra una settimana sarà al Lovari, a Lucca, per fan e tifosi.

Anche quest’anno, orgogliosamente, altro grande protagonista del Lovari sarà il baskin, che giocherà nella giornata dell’8 un suo speciale torneo e che troverà nel torneo lucchese tutto lo spazio di promozione e comunicazione della sua grande mission: essere lo sport per tutti, normodotati e diversamente dotati.

Ricordiamo ancora che l’intero ricavato del torneo viene devoluto a sostegno delle attività sportive della città: per le famiglie che vogliono far frequentare ai figli i corsi di minibasket ma non ne hanno le possibilità, per lo stesso baskin e per gli interventi infrastrutturali dedicati al basket.

Importantissimo approfittare delle prevendite del #TrofeoLovari.

Ecco dove trovare biglietti e abbonamenti:

Cremeria Opera Naturali per Gusto (sede di Sant'Anna)

Ristorante Mercatino del Pesce

Pasticceria Bar Stella

Ego Wellness Resort e Ego City Fit Lab

NINE di Luca Fontana

Caffè Celide Bistrot

e Bar "Da Fede" in Via Santa Giustina di Federica Bani

Una testimonianza storica

Passione per il basket e senso dell’amicizia: il ricordo Di Vecchio

Tra i primi storici amici di Carlo Lovari

Quest’anno rendiamo omaggio alla memoria di Carlo Lovari pubblicando il ricordo scritto di pugno da uno dei suoi migliori amici, che con lui ha scoperto la passione per il basket e il senso dell’amicizia, il caro amico Di Vecchio:

“Desidero innanzitutto ringraziare sinceramente gli Amici della Pallacanestro – Luca Del Bono Onlus che mi hanno cercato ed invitato a ricordare anni tanto importanti del mio passato, oltre che riuscire ad organizzare il Torneo Lovari, dopo i precedenti anni di “stop”.

Il Torneo mi porta a ricordare i meravigliosi anni “quaranta”, in cui cominciò ad interessarmi la “pallacanestro”. Rimediai all’epoca un “cesto” che applicai ad una inferriata di finestra che sporgeva in un giardino con vista strada. Un giorno, che non ho mai dimenticato, si fermò proprio al cancello, a bordo di un “Guzzino” dell’epoca, un certo geometra Paoli che, con poche parole, mi convinse ad andare la domenica mattina al campo/palestra di Via San Nicolao dove lui allenava diversi “ragazzi/atleti” per la pallacanestro. Avevo 14 anni ( sono del ’35) e quando mi presentai la prima volta di mattino al “campo” trovai Carlo Lovari, che già conoscevo, in quanto vicino di casa, insieme a Romani, Stefanelli, Satti, Paoli e diversi altri che in parte già formavano la “Virtus Lucca”.

Io e Carlo eravamo i più giovani e veloci e fummo in breve tempo “spinti” da Paoli sia per il “contropiede” che per i “tiri da fermo” ( Carlo “pivot”, io “esterno”).

Con la Virtus mei primi anni ’50 vincemmo diverse manifestazioni che portarono anche alla Serie C. Si giocava sul campo al Caffè delle Mura, dove spesso in quegli anni venivano organizzate da Puliti, Romani, Niccoli ed altri, anche diversi incontri con squadre internazionali, con la partecipazione pure di giocatori americani, militari del Campo Derby ( Marina di Pisa).

Furono quei primi anni Cinquanta quelli in cui Carlo cominciò ad emergere professionalmente, e in cui rifiutò anche alcune importanti offerte di ingaggio da parte di già note Società settentrionali ( nel ’54 ne rifiutati una anche io!).

Carlo primeggiava nel 1951e in quel periodo restammo sempre molto vicini. Poi, io, per sopraggiunti impegni di lavoro, dovetti rallentare, in particolare nel ’56, dopo che assieme ad altri eravamo andati a Bologna ad assistere agli Europei. Negli anni successivi iniziarono le prime dolorose difficoltà fisiche di Carlo, che lo portarono in tempi brevi alla tragica perdita dell’arto.

Il ricordo di Carlo, nonostante i tanti anni passati, è restato sempre vivo e pieno di affetto, dato il rapporto fraterno che nel tempo era fra di noi maturato.”