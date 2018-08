Sport



Walk this way: parte la campagna abbonamenti del Basket Le Mura

venerdì, 31 agosto 2018, 15:50

di annalisa ercolini

E’ stata presentata questa mattina presso il Palatagliate alla presenza di Lidia Gorlin, team manager della squadra, Andrea Piancastelli, dirigente del Basket Le Mura e Massimo Branchetti, responsabile marketing della società.

La società ha le idee chiare già dal messaggio: "Camminare in questo modo. Le giovani e le senior rappresentano il presente e in sinergia lavorano per il futuro dell’organizzazione"; la qualità è data dall’energia delle baby 2003 e 2004 che combinata con la saggezza e la scaltrezza delle senior ridarà un nuovo slancio al gruppo".

Il coach Serventi ha curato ogni particolare: dalla scelta delle ragazze senior alle più giovani; nella realizzazione della foto della locandina scattata proprio sulle Mura e preparata dal dirigente Marco Mei.

“Obiettivi quest’anno è difficile darli – interviene Lidia Gorlin – perché è una squadra tutta nuova".

Le americane tanto attese non sono ancora arrivate.

“Ci sono tante cose ancora da valutare – continua Gorlin – c’è ancora un mese di preparazione".

“L’impressione è che si stia creando – aggiunge Piancastelli – un gruppo che voglia fare bene. Ricordiamoci che a supporto degli allenamenti della prima squadra ci sono numerose giovani del 2004”.

I prezzi degli abbonamenti hanno la massima disponibilità per i tifosi: per gli over 18 il costo sarà di 80 euro e sarà possibile assistere a tutte le gare casalinghe della stagione (con un minimo di 10 partite garantite). Per i ragazzi dai 14 ai 18 anni, il prezzo è 40 euro e per piccoli tifosi minori di 12 anni l’abbonamento è di 10 euro.

Come ogni anno sarà possibile sottoscrivere l’abbonamento Friends al costo di 200 euro col quale si ha diritto ad assistere a tutte le partite della stagione comprese quelle della fase play-off/play-out.

I costi dei biglietti sono 10 euro intero, cinque euro in età compresa tra 12 e 18 anni, un euro per minori di 12 anni mentre entrano gratis i bambini che non hanno compiuto quattro anni.

“Le sottoscrizioni – sottolinea Piancastelli – saranno effettuate il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 18 alle ore 19 nella prima settimana di settembre poi dalla seconda settimana fino ad inizio campionato, martedì, giovedì dalle ore 18 alle ore 19 presso il Palatagliate”.

Sarà possibile sottoscrivere l’abbonamento anche a distanza, tramite bonifico bancario.

Branchetti ci tiene a segnalare un dato sugli abbonamenti: “Nel 2017 abbiamo fatto oltre 200 abbonamenti, quest’anno non vorremo perdere terreno. Siamo la squadra con più abbonati in serie A”.

“Ci piacerebbe – interviene Piancastelli – ricevere una mano dalle aziende. Se riuscissero a comprare un minimo di 5 abbonamenti, sarebbe per noi un grande aiuto.”

Per ogni ulteriore informazione consultare il sito: www.basketfemlemura.it