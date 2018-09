"10x1 ora – una corsa per Vincenza": appuntamento con lo sport e con la solidarietà

Altri articoli in Sport

mercoledì, 26 settembre 2018, 20:02

Nuovo importante riconoscimento per Marino Lombardi, noto atleta lucchese, tra i maggiori rappresentanti e maestri del karate tradizionale in Italia, arbitro nazionale, responsabile del karate tradizionale per la Toscana

mercoledì, 26 settembre 2018, 19:58

Con il mese di ottobre la a.s.d. Samurai Karate di Lucca in collaborazione con il comune organizza i corsi comunali di arti marziali per bambini ragazzi e adulti di karate, judo, aikido, kick boxing, kung fu, jett kune do e M.M.A.

mercoledì, 26 settembre 2018, 17:20

Tre ragazze lucchesi sono in partenza per i campionati europei di pattinaggio freestyle che si terranno al Barcellona dal 28 al 30 settembre prossimi: sono Elisa Paoli e Cristina Rotunno, uniche ragazze nella squadra italiana tutta maschile, a portare i colori della nazionale italiana nel capoluogo della Catalogna

mercoledì, 26 settembre 2018, 14:12

Sono tre le carte che la “Michela Fanini” giocherà ai Campionati del Mondo in corso di svolgimento in Austria. Ad Innsbruck, con il chiaro obbiettivo di far bella figura e dare battaglia, convocate dalle proprie nazionali, sono andate le ucraine Olechka Shekel e Evgeniya Vysotska e l'ungherese Monika Kiraly

mercoledì, 26 settembre 2018, 12:32

Ancora un successo per gli Allievi Elite del Tau Calcio Altopascio. I ragazzi di mister Giuli hanno infatti raggiunto la finale del Settembre Lucchese il prestigioso torneo che apre la stagione del calcio giovanile lucchese. Gli amaranto hanno superato il Forte dei Marmi per 2-0 nella sfida disputatasi ieri sera...

mercoledì, 26 settembre 2018, 12:22

Partiranno il 22 ottobre i corsi sportivi comunali della stagione 2018-2019 che quest'anno fanno registrare 65 proposte, un vero record rispetto agli anni scorsi. Bambini, ragazzi e adulti avranno quindi un'ampia scelta per praticare sport sul territorio