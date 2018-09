Sport



Abeti trionfale per Maranello Corse

lunedì, 3 settembre 2018, 19:25

Il rally pistoiese, valido per il campionato regionale toscano, vede il successo assoluto dell'equipaggio lucchese Pierotti-Milli, schierato dalla scuderia emiliana su Peugeot 208 (R5). Eccellente il ritorno alle corse di Nicola Paolinelli: con David Castiglioni su Renault Clio, è ottavo assoluto e perentorio vincitore di classe S1600.

Abeti dorati per Maranello Corse. La scuderia modenese è protagonista assoluta con i due equipaggi lucchesi portati al via della corsa pistoiese: il successo assoluto è andato a Luca Pierotti e Manuela Milli, mentre Paolinelli-Castiglioni hanno dato spettacolo navigando costantemente nella top-10 e conquistando un brillante successo di classe.

La vittoria di Pierotti-Milli, in gara su una Peugeot 208 di classe R5 come sempre allestita da MM Motorsport, è di quelle che non si possono dimenticate. Leader nella frazione iniziale, la nera 208 è poi sprofondata ad un minuto di distacco per un testa- coda nel corso della seconda prova. Tutto perso? Macché: la rimonta di Luca e Manuela, attuata in condizioni meteo proibitive, è stata leonina – cinque, alla fine, le prove conquistate - ed ha permesso ai due di completare l'impresa proprio nel corso dell'ultimo assalto cronometrato. Scattati con 7" di distacco dal battistrada, Pierotti-Milli hanno dominato l'ultima speciale, chiudendo con 2"9 di margine sull'ex capoclassifica. Trionfo da dieci e lode, dunque, per l'esperto duo lucchese, al terzo hurrà in carriera; la vittoria dell'Abeti consente all'equipaggio di mettere nel mirino anche il titolo regionale.

Maranello Corse ha esultato con altrettanto entusiasmo anche per l'ottimo rientro alle competizioni di Nicola Paolinelli. Fermo da oltre un anno, l'altro alfiere lucchese ha corso con intensità, determinazione e sicurezza, portando la propria Renault Clio (sempre preparata da MM Motorsport) condivisa con l'amico David Castiglioni all'ottavo posto assoluto. Entrato subito in perfetta sintonia con team, navigatore ed auto, Paolinelli ha incantato per tutto l'arco di gara, anche sul bagnato (condizione poco amata dal pilota di Capannori): l'ottavo posto assoluto è quanto di meglio si potesse incassare, considerando anche il primato di classe S1600 costruito sin dai primi metri di gara.