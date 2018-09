Sport



Al via il secondo Memorial Alessandro Paladini

lunedì, 17 settembre 2018, 14:42

Giovedì 20 Settembre prende il via il II° Memorial Alessandro Paladini, un torneo di Pallacanestro, organizzato anche quest'anno dai Lucca Sky Walkers dedicato allo storico custode della Palazzetto di San Concordio Alessandro Paladini scomparso 2 anni fa.

Gli Sky Walkers, reduci dalla vittoria della Prima Divisione del maggio scorso e pronti a ripartire con il campionato di Promozione che inizierà a Ottobre, hanno fortemente voluto riproporre questo bell'evento per continuare a ricordare la figura e la persona di Alessandro.

Chi, come i ragazzi granata, è cresciuto, sportivamente parlando, all'interno di quella struttura non può non ricordare il grande Paladini: quel piccolo grande uomo che con il suo carattere e i suoi modi di fare unici rendeva il Palazzetto di Piazzale Aldo Moro una vera e propria casa per tutti coloro che vi entravano.

Proprio la voglia di omaggiare una figura, quella del custode, spesso sottovalutata ma di fondamentale importanza nelle attività sportive e la l'idea di far festa in nome di un amico a cui tutti sono ancora profondamente legati, sono state le motivazioni per cui tutta la società si è messa in moto per allestire anche quest'anno questo torneo di pre-campionato.

Quattro le squadre partecipanti: oltre chiaramente agli Sky Walkers di coach Nalin, si sfideranno sul parquet di San Concordio, la Ludec Porcari dove gioca il leggendario Mario Boni, la Polisportiva Capannori e il Cefa Basket Castelnuovo. Tutte squadre iscritte al campionato di Promozione con ambizioni importanti e tutte decisamente felici di partecipare a questo torneo. Sul Parquet di San Concordio, andrà in scana dunque un antipasto di quelle che saranno alcune delle sfide che attenderanno i ragazzi del Progetto e che servirà ai vari allenatori per testare i propri gruppi.

Di seguito sono indicate tutte le partite che si svolgeranno a San Concordio:

- Giovedì 20 Settembre, ore 21.15, I° Semifinale tra Lucca Sky Walkers e Ludec Porcari

- Venerdì 21 Settembre, ore 21.15, II° Semifinale tra Polisportiva Capannori e Cefa Basket

- Sabato 22 Settembre, ore 18.00, Finale ¾° Posto

- Sabato 22 Settembre, ore 20.00, Finale ½° Posto

A seguire premiazione e ringraziamenti.

La società che invita tutti gli amici e i conoscenti di Alessandro a partecipare numerosi al torneo ha l'obbiettivo di intitolare la palestra di San Concordio, al momento sprovvista di un nome, proprio ad Alessandro. Per farlo, da qualche giorno e per le prossime prossime settimane sarà allestita una raccolta firme proprio all'interno del Palazzetto di San Concordio, da portare in consiglio comunale per provare a partire con tutti gli iter burocratici.

Non resta dunque che darci appuntamento al torneo e chiudere con il motto che ha sempre contraddistinto Alessandro con i propri ragazzi e che viene riutilizzato come slogan della manifestazion