Al Vicopelago la festa del tennis

venerdì, 7 settembre 2018, 18:22

Il leggendario coach Nba Larry Brown ha guidato sulla panchina la squadra Auxilium Torino in occasione del Trofeo Lovari, a Lucca, in scena oggi e domani al Palatagliate

venerdì, 7 settembre 2018, 16:39

Quest'anno la Francia è diventata quasi la seconda patria di Amore & Vita | Prodir, la nazione (dopo l'Italia) nella quale il team ha svolto più giornate di corsa

venerdì, 7 settembre 2018, 10:52

Dopo le prime conferme (e le prime sorprese) del cronoprologo, sabato (8 settembre) è la volta della prima frazione: una tappa in linea di 133km e 600 metri, da Segromigno in Piano alla stessa località molto cara a Michela passando per Porcari; tutto in provincia di Lucca

venerdì, 7 settembre 2018, 09:33

Grazie al lavoro dei volontari dell’associazione Contrade San Paolino, sono terminati gli allestimenti delle due piazze che ospiteranno il 34° Campionato Italiano di balestra antica LITAB questo weekend a Lucca

venerdì, 7 settembre 2018, 08:35

Prende il via la stagione ufficiale del settore giovanile maschile e femminile dell’As Lucchese Libertas. Domani sabato alle 18 le ragazze della prima squadra della Libertas che disputeranno il prossimo campionato di Serie C Nazionale, affronteranno nella prima giornata di Coppa Italia lo Spezia

giovedì, 6 settembre 2018, 15:51

Umana Reyer Venezia; Pallacanestro Olimpia A|X Armani Exchange Milano. Oggi il primo allenamento al Palatagliate. Sabato mattina la visita in pediatria al San Luca una rappresentanza delle squadre