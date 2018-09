Sport



Amore&Vita Prodir al tour du Doubs

venerdì, 7 settembre 2018, 16:39

"Correre in Francia ci piace molto ma soprattutto ci emoziona – spiega Cristian Fanini - qui, ad ogni gara il livello è sempre altissimo. Inoltre si percepisce un atmosfera particolare legata al ciclismo, quasi magica. Sebbene quest'anno mi sia indignato nel vedere al Tour de France certi atteggiamenti da parte di alcuni invasati (fortunatamente pochi) nei confronti di qualche corridore, in questa terra c'è gran parte della storia del nostro sport, ed è bello sentire così tanto calore e passione. Ripeto, non ho condiviso certi atteggiamenti e situazioni pericolose a danno dei corridori (vedi ciò che è accaduto a Nibali), per il resto però correre in Francia è sempre fonte di altissima motivazione e rappresenta qualcosa di speciale per la nostra formazione".

Il Tour du Doubs è una gara in linea di categoria 1.1 molto impegnativa e come consuetudine ci saranno al via diverse formazioni World Tour.

"La ricerca di prendere parte esclusivamente a gare di alto livello è da sempre un nostro principale obbiettivo – prosegue Fanini – è vero che in questo modo si vincono molte meno corse, però, si garantisce agli atleti un importante crescita ed un trampolino di lancio decisamente più elevato. Il Tour de Doubs è una gara particolare nella quale proveremo a metterci in gioco con tutte le nostre forze. L'altra domenica a Fourmies i nostri atleti sono andati davvero forte ed in questi giorni in Cina (al Tour of Xingtai) abbiamo alzato ancora di più l'asticella, vincendo la classifica a squadre e sfiorando il successo parziale con Mirko Trosino. Siamo consapevoli del nostro valore e della nostra condizione, quindi saremo in gara determinatissimi per primeggiare".

A dirigere il team in questa occasione ci saranno Francesco Frassi (appena rientrato dalla Cina con parte del team) e Roberto Marchetti. Schierati al via troveremo invece Mirko Trosino, Davide Gabburo, Marco Bernardinetti, Colin Stussi, Jan Freuler, Kristian Yustre e Besmir Banushi.