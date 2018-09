Sport



Amore & Vita | Prodir: al via del Tour of Almaty

venerdì, 28 settembre 2018, 13:19

Nel week-end dei campionati del mondo di Innsbruck Amore & Vita – Prodir non resta ferma ai box. Il team diretto da Francesco Frassi infatti è volato in Kazakistan per prendere parte al Tour of Almaty, gara a tappe UCI Europe Tour 2.1.

Due le frazioni in programma, entrambe da considerarsi molto impegnative sotto il profilo altimetrico. 19 le formazioni al via con Amore & Vita – Prodir che parte per cogliere un risultato importante dopo le buone prestazioni dimostrate da Pierpaolo Ficara in queste ultime corse disputate in Italia.

«Abbiamo schierato al via i nostri migliori atleta – spiega Frassi – con Ficara in veste di leader. Pierpaolo ha dimostrato anche al Matteotti di aver una condizione super e speriamo che possa confermarsi anche in questa corsa. Le possibilità di far bene ci sono tutte, quindi ci concentreremo anche sulla classifica generale con la speranza di ottenere il massimo. Dopo quest’impegno torneremo in Italia dove ci aspettano ancora gare prestigiosissime come l’Emilia, Trofeo Beghelli e Tre Valli Varesine e nelle quali proveremo ancora ad essere protagonisti».

Oltre a Ficara ci saranno al via Marco Bernardinetti, Davide Gabburo, Mirko Trosino, Colin Stussi, Viesturs Luksevics e Maris Bogdanovics.