Amore & Vita | Prodir: al via della 72^ Coppa Agostoni - Giro delle Brianze

venerdì, 14 settembre 2018, 13:28

C’è tanta voglia di rivincita in casa Amore & Vita – Prodir. Il Team diretto da Frassi, Marchetti e Giorgini ha davanti a se ancora cinque intensi e prestigiosissimi appuntamenti in Italia prima di chiudere la stagione (oltre ad altre gare in programma all’estero). Gare molto importanti dove l’anno scorso il team lasciò il segno conseguendo una bellissima vittoria (al Memorial Pantani).

Si parte domani con la Coppa Agostoni, una sfida personale, a cui il Team A&V | Prodir si preannuncia pronto, considerando anche le ultime ottime prove in Cina e Francia. Ci sarà da dare tutto, specialmente in queste competizioni che l’anno scorso videro gli atleti di A&V come grandi protagonisti e poi perché adesso è necessario quanto doveroso cercare di raccogliere qualcosa anche in Italia dopo una stagione corsa al di sotto delle aspettative.

Servirà il massimo della convinzione e della determinazione, soprattutto dopo le continue incoraggianti conferme arrivate dall’estero a suon di risultati.

Questo è ciò che chiedono i D.S. ed il management ai propri atleti che sicuramente sapranno farsi trovare all’altezza della situazione.

Al via della 72° Coppa Agostoni ci saranno Pierpaolo Ficara, Marco Bernardinetti, Davide Gabburo, Mirko Trosino, Michele Corradini, Slava Biondi e Colin Stussi, tuttie e sette atleti in ottima forma e pronti alla sfida.

«Siamo estremamente motivati– spiega il D.s. Frassi – sotto il profilo atletico ci sono dei segnali del tutto incoraggianti, siamo consapevoli del nostro valore e sappiamo di dover cercare un risultato esponenziale a questo punto della stagione. Gli atleti stanno dimostrando finalmente il giusto approcciano con umiltà e grinta. Ci sarà da lottare ma siamo pronti a farlo al massimo delle nostre potenzialità. Vogliamo chiudere in bellezza una stagione che fino ad oggi ci ha dato meno di quanto ci aspettavamo ma visto che non è ancora troppo tardi per dimostrare il nostro valore saremo al via di ogni corsa come fosse un campionato del mondo così da valorizzare al massimo tutti i nostri sponsor con in testa il sig. Giorgio Pagani di Prodir».