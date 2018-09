Sport



Amore & Vita | Prodir vince la classifica a squadre del Tour of Xingtai in Cina

mercoledì, 5 settembre 2018, 12:37

Si chiude con il botto la gara a tappe cinese per Amore & Vita – Prodir. Il Tour of Xingtai è stato vinto dall’italiano Damiano Cima, portacolori della Nippo – Vini Fantini, ma il team di Ivano e Cristian Fanini, diretto da Francesco Frassi, ha comunque portato a casa il successo nella classifica a squadre (classifica che li ha visti comandare sin dalla prima frazione). Inoltre, Mirko Trosino ha chiuso al quarto posto della generale.

Un vero peccato perché l’atleta pisano ha concluso la corsa a pari tempo con il campione ucraino Kononenko ma a causa della differenza nei piazzamenti (a favore dell’ucraino per una sola posizione), gli è stato assegnato il 4° posto.

“Siamo molto orgogliosi di esserci aggiudicati questa classifica – spiega subito dopo il traguardo il D.S. Frassi – una vittoria collettiva che sicuramente per noi vale quanto un successo di tappa. Conta molto anche per il nostro morale e conferma, unitamente ai risultati ottenuti dall’altra nostra formazione in Francia la scorsa domenica, che il nostro stato di forma attuale è ottimo, un dettaglio significativo che ci fa ben sperare per l’impegnativo quanto prestigioso finale di stagione che ci aspetta ed in cui vogliamo essere protagonisti. Resta però il rammarico di non aver vinto una tappa. Abbiamo colto il terzo posto nella frazione d’apertura (con Trosino) e poi sempre piazzati nei primi dieci. Ciò dimostra che un successo parziale era sicuramente alla nostra portata. Purtroppo contavamo tanto sul nostro velocista ma Bogdanovics quest’anno non riesce proprio a trovare il modo di sprintare ai suoi livelli (come invece aveva dimostrato nel 2017).

Soprattutto ci dispiace per Trosino che a causa della somma dei piazzamenti è stato declassato al quarto posto nella classifica generale. Peccato perché sta dimostrando di essere tornato ai livelli che naturalmente gli competono.

Ad ogni modo torniamo a casa da questa bella gara asiatica soddisfatti, con un successo speciale, seppur di una classifica generale. Un successo che ci rende orgogliosi perché dimostra la forza del nostro gruppo e per Amore & Vita – Prodir la squadra viene sempre prima del singolo atleta”.