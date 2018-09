Sport



Arrivate a Lucca le squadre protagoniste del torneo Lovari

giovedì, 6 settembre 2018, 15:51

Sono già arrivate in città le attese rappresentative di Serie A del Basket Italiano protagoniste del Lovari 2018, Fiat Auxilium Torino, Pallacanestro Olympia A|X Armani Exchange Milano, Umana Reyer Venezia, con eccezione della OriOra Pistoia che arriverà direttamente domani. Squadre con dirigenza e management a seguito che si alleneranno nel tardo pomeriggio e visiteranno la città di Lucca.

In questi 4 anni il Trofeo Carlo Lovari è cresciuto confermandosi uno dei più significativi di inizio Stagione, dove i grandi team di Serie A testano il proprio stato di forma. Un torneo storico del settembre lucchese, resuscitato dalla dedizione degli “Amici della Pallacanestro -Luca Del Bono Onlus” che hanno fatto sì che la grande tradizione del basket in città continuasse a rendere omaggio alla memoria del prematuramente scomparso “Carlo Lovari”.

IL LOVARI: SOLIDARIETA’ PER LA CITTA’ DI LUCCA NEL NOME DELLO SPORT

Sabato mattina 8 settembre ore 9.30 la visita nel reparto di pediatria del San Luca da parte di alcuni dei campioni di Serie A

Dagli anni ’60 fino ad oggi il Trofeo Lovari è un'occasione sportiva e culturale eccezionale per il continuo sostegno alla sana cultura del basket e anche del baskin, presente con due rappresentative regionali nella giornata di sabato, prima della finalissima del torneo, ma non solo. Sono previsti grandi ospiti – il mitico Larry Brown in primis – momenti di gioiosa condivisione – si invitato tutti i ragazzi appassionati a vedere giocare da vicino i loro beniamini – e tutto nel segno della solidarietà. L’intero ricavato della manifestazione viene devoluto in parte a famiglie in difficoltà per sostenere i propri figli nell’attività sportiva, in parte nel recupero di infrastrutture sportive cittadine. Solidarietà di concetto e di concretezza. Il Lovari è una festa per tutti e sabato 8 settembre si è aggiunta una sorpresa.

Alle 9.30, infatti, giocatori delle squadre del Milano, Torino, Venezia, insieme ad alcuni membri degli Amici della Pallacanestro e alla dirigenza dei team di serie A, viaggeranno su auto messe a disposizione dalla concessionaria DreamLand Lucca

per visitare il reparto di pediatria, dove saranno regalati ai bambini dei piccoli palloni da basket, per portare anche a loro un po' di Lovari.

BASKET, MINI BASKET, BASKIN E… RUGBY!

Sinergia tra Società sportive e vetrina nazionale per chi ogni giorno investe energia e lavoro nella divulgazione della cultura dello sport

Solidarietà e sinergia per chi ogni giorno si impegna a portare il messaggio della sana attività sportiva come scelta e stile di vita.

"A nome di tutta la società, ringrazio gli Amici della pallacanestro per averci invitato a prendere parte ad una manifestazione così importante. Sarà un onore e un piacere essere presenti - ha detto il presidente del Rugby Lucca Andrea Lombardi -. Il Trofeo Leovari è tornato ad essere un appuntamento di prestigio nel precampionato del basket italiano e sicuramente il palazzetto sarà pieno in questi due giorni. Per noi è un'opportunità importante per presentarci alla città e ringrazio quindi chi ha voluto che fossimo presenti. Speriamo che questo bel rapporto di sinergia che si è creato tra noi e gli Amici della pallacanestro possa proseguire nel tempo e che possano esserci altre occasioni per fare qualcosa di bello insieme".

Invitiamo a partecipare numerosi. La diretta streaming sarà effettuata da TVL PISTOIA, canale 11 del digitale terrestre. La diretta radiofonica da RADIO EMME.



RICORDIAMO A TUTTI IL PROGRAMMA:

VENERDI 7 SETTEMBRE

Ore 15.30 Minibasket time tra rappresentative lucchesi

Ore 18.30 Milano vs Torino

Ore 21.15 Venezia vs Pistoia

SABATO 8 SETTEMBRE

Ore 14-17 Clinic Allenatori e Arbitri

Ore 18 Finale 3° e 4° posto

Ore 19.30 Partita di Baskin tra rappresentative lucchesi

Ore 21.15 Finale Torneo