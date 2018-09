Sport



Bionatura Nottolini, amichevole di lusso

giovedì, 20 settembre 2018, 22:25

di andrea salerno

1 -3

Bionatura Nottolini - Bisonte Firenze

(Parziali: 25-23, 16-25, 22-25, 21,25)

Buon test amichevole per la Bionatura Nottolini che, in un PalaPiaggia gremito, ha dato del filo da torcere al blasonato Bisonte Firenze. Nonostante la differenza di categoria e la comprensibile stanchezza dovuta alla preparazione in corso, le bianconere hanno espresso una buona pallavolo, mettendo sul campo grinta e voglia di far bene.

Il primo set, conclusosi sul punteggio di 25 a 23 in favore delle ragazze di coach Becheroni, ha visto la formazione di casa schierarsi con il blocco che aveva stravinto lo scorso campionato di B2, con la sola eccezione del libero, il nuovo acquisto Ilaria Battellino, in campo per tutta la durata della sfida e apparsa già in buona forma. Proprio grazie all'ormai consolidata alchimia tra le giocatrici, che hanno imparato a conoscersi a memoria, la Nottolini dopo un set molto tirato, combattuto punto su punto, ha chiuso i giochi portandosi meritatamente sull'1 a 0.

All'inizio del secondo set è stata l'imprecisione a giocare il ruolo di protagonista, con parecchi errori sia da una parte che dall'altra. Becheroni, approfittando del mach amichevole, ha voluto testare gradualmente i nuovi acquisti, cambiando la formazione iniziale. Le gambe, come prevedibile, col passare dei minuti sono iniziate a diventare pesanti per via dei carichi della preparazione, e la diversa caratura delle avversarie ha cominciato a emergere. Malgrado l'impegno, il set si è chiuso con un 16 a 25 finale.

Il terzo set vede la Nottolini partire con decisione. Una difesa a muro molto efficace e Battellino con ottime ricezioni, riescono a contenere gli attacchi della squadra fiorentina e le due formazioni restano in perfetto equilibrio fino alla fine, anche se sono gli ospiti a spuntarla con un 22 a 25.

Alla quarta ripresa le ragazze di Becheroni sono in debito di ossigeno ma, nonostante la stanchezza e il distacco accumulato – 10 a 17 -, le bianconere riescono a sopperire con l'orgoglio, rendendo meno netto il gap. Con una decisa schiacciata, il Bisonte Firenze chiude l'incontro sul 21 a 25.

Sebbene le bianconere siano uscite sconfitte, le sensazioni per la nuova stagione sono indubbiamente positive, poiché sono riuscite a dimostrare, se mai ce ne fosse stato bisogno, che il talento e la determinazione non mancano.