Buon momento per la Michela Fanini

mercoledì, 19 settembre 2018, 14:07

Periodo particolarmente positivo per la “Michela Fanini” che in questo finale di stagione ha inanellato una serie di piazzamenti di tutto rispetto.

Il miglior risultato l'ha conseguito l'ungherese Monika Kiraly che è salita sul podio finale al Giro delle Marche.

Per la 35enne atleta magiara si è trattato di un terzo posto di notevole livello alle spalle dell'azzurra Sofia Bertizzolo e della promettente Angelica Brogi; un bronzo che è stato coronato da un quarto, un quinto e un ottavo posto nelle tre tappe in programma.

Nella stessa manifestazione ha fatto una gran bella figura anche Anna Ceoloni che nella seconda frazione è salita sul gradino più basso del podio arrivando alle spalle di atlete del calibro di Elisa Longo Borghini e Sofia Bertizzolo. La ciclista piemontese (27 anni) ha poi terminato il “Marche” in settima piazza.

Altre buone notizie per la formazione ben diretta dall'ex professionista Mirko Puglioli sono arrivate dalla Francia, in particolare dal Tour de l'Ardeche dove a mettersi in evidenza stavolta con la sua nazionale è stata l'ucraina Olga Shekel; per lei (24 anni) due ottavi e due 11esimi posti che le sono valsi la 15a piazza finale.

La Shekel, che parteciperà ai Campionati del Mondo in Austria, è l'atleta più in forma del momento come dimostrato anche al Giro della Toscana terminato in 8a posizione.

Infine a Racconigi di Cuneo, in una gara conclusa allo sprint, Francesca Balducci (22 anni) si è messa in evidenza tagliando il traguardo in nona posizione; non male visto il rientro in gara dopo alcuni problemi di salute che ne hanno condizionato il rendimento.

“E' un buon momento per la nostra squadra – ha sottolineato patron Brunello Fanini – finalmente stiamo raccogliendo i frutti di un lavoro certosino iniziato a primavera. Ora vogliamo finire l'anno togliendoci qualche altra soddisfazione”.