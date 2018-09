Sport



Buona la prestazione della Libertas Femminile che “cade” in casa contro il Pontedera

lunedì, 17 settembre 2018, 08:49

1 -5

LIBERTAS FEMMINILE: Marinai, Giorgetti, Martini, Acciari, Buratti, Mariotti, Bimbi, Vergaro Russo (28’ st Dalle Piaggie), Bonelli (34’ st Bartelloni), Panepinto. All. Bruno.

CITTA’ DI PONTEDERA: F. Sacchi, Rizzato, Sidoni, Maccio, A. Sacchi, Tramonti, Del Prete, D’Antoni, Fenili, Lanzotti, Maffei. All. Pantani.

Arbitro: Ghelardoni.

Reti: 10’ pt Del Prete, 8’ st e 35’ st Maffei, 23’ st e 40’ st Fenili, 43’ st Bimbi.

Buona la prestazione della Libertas Femminile nonostante la sconfitta rimediata in casa contro il Pontedera nella seconda giornata di Coppa Italia. Le rossonere giocano un buon primo tempo creando diverse occasioni chiudendo però il match sotto di una rete. Nella ripresa la formazione femminile della Lucchese prova subito a pareggiare e chiama il portiere ospite a diversi interventi importanti. Piano piano però le rossonere calano e il Pontedera riesce a prendere il largo e a dilagare grazie alle reti di Maffei, Fenili autotrici tutte e due di una doppietta. Nel finale Elena Bimbi riesce ad accorciare le distanze. Un risultato fin troppo pesante per quello che le ragazze di mister Elena Bruno hanno fatto vedere. Dopo una preparazione intensa adesso le rossonere stanno entrando nei nuovi meccanismi. Il gruppo c’è ed è già ben amalgamato. La strada è ancora lunga, ma i presupposti per fare bene ci sono e già in queste prime due occasioni ufficiali si sono visti. Da segnalare anche la buona prestazione del giovane portiere Greta Marinai, diciassette anni da poco compiuti, che riesce a parare un calcio di rigore e ad evitare un passivo più pesante grazie a dei buoni interventi. Adesso l’attenzione sarà concentrata tutta sul campionato di Serie C Nazionale che inizierà nel mese di ottobre.