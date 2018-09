Sport



Buona la prima per Le Mura Spring in Coppa Toscana

lunedì, 24 settembre 2018, 08:48

B.F. PORCARI 37

LE MURA SPRING LUCCA 68

Parziali (6-18; 13-32; 26-56)

Porcari: Petroni, Peri 4, Castiglioni 10, Belfiori 6, Casentini, Parlanti 14, Cardella, Giovacchini, Del Frate 2, Baroni 1, Baglioni, Pagnini. All.: Corda

Lucca: Viale 10, Nottolini 7, Doda 1, Mandroni 7, Morettini 1, Caloro 4, Bonciolini 4, Conti 14, Salvestrini 7, Michelotti, Mbeng 8, Cecchi 5. All.: Giannelli

Prima uscita al Palasuore di Porcari per le ragazze di coach Giannelli che parteciperanno al prossimo campionato di seie B. L'occasione è la prima giornata della Coppa Toscana Open Femminile, riservata alla formazioni di serie B e C toscane. Lucca si presenta con le nuove arrivate Viale, Conti, Mbeng e Caloro che dimostrano da subito una buona intesa con il gruppo.

La partita inizia con una difesa forte delle lucchesi che portano spesso le avversarie al limite dei 24 secondi e rapidi e micidiali contropiedi che fissano il primo quarto su un significativo 6-18.



Anche nel secondo quarto la partita prosegue sulla falzariga del primo con le lucchesi che giocano in velocità con tiri generalmente da sotto o dalla media, mentre Porcari trova difficoltà a liberarsi al tiro (13-32). Nel secondo tempo, nonostante il caldo del Palasuore e la preparazione delle squadre non ancora completa, la partita è piacevole con buona precisione e più canestri da ambo le parti. Porcari si affida ai punti di una scatenata Parlanti, ma le lucchesi riescono a controllare il match fino alla fine con facilità, utilizzando la velocità delle portatrici di palla e la fisicità delle lunghe sotto canestro.



"La prima partita di una nuova stagione è sempre un po' particolare - commenta coach Giannelli - ma ci sono state risposte positive da parte di tutto il gruppo, sia fisicamente che tecnicamente. Le cose da fare sono molte ma questo primo test ci ha fatto capire che questa squadra ha grossi margini di miglioramento. L'avversario oggi era di categoria più bassa, ma ben organizzato e ben messo atleticamente. Le prossime due gare di coppa ci diranno sicuramente di più sulla nostra vera identità e sicuramente non saranno semplici da affrontare, ma la voglia di fare c'è e credo sia un buon inizio. Il risultato di oggi ci gratifica e ci da morale per continuare a lavorare."