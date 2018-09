Sport



Campionati Toscani Junior 2018: Samuele Giuliano si laurea campione toscano junior

lunedì, 17 settembre 2018, 11:14

Pugilistica di nuovo sul quadrato in questo lungo fine settimana: a Siena sono andati in scena i Campionati Regionali Schoolboy , Junior e Youth del 2018 e tre pugili lucchesi sono stati impegnati. Venerdì 14 è toccato a Lorenzo Garofano nei 60 kg junior dare il via alla kermesse battendo ai punti il coetaneo Francesco Calvani della Boxe Lastra a Signa scrollandosi di dosso un po’ di ruggine accumulata nella pausa estiva Garofano è cosi arrivato alla semifinale di sabato 15 dove ha trovato sul ring un pugile molto più esperto come Yuri Balla della Boxe Mugello ( juior più grande di un anno con 23 vittorie 3 pari e 11 sconfitte ) ed ha perso ai punti dopo un match gagliardo che lo ha visto tenere testa al più esperto rivale , una sconfitta di misura che fa crescere al rialzo le quotazioni dell’allievo di Giulio Monselesan. Nella stessa serata semifinale per Lorenzo Frugoli nei 66 kg junior contro il pugile della Boxe Pontedera Alessandro Bartoli Miciano , vittoria ai punti per Frugoli che approda alla finale di domenica 16 dove incrocia i guanti contro Ermir Haruni della Boxe Mugello un ragazzo che fa un pugilato tutto in attacco , ne esce fuori un match molto tattico con Frugoli molto attento a non concedere spazi ma il verdetto va a favore di Haruni lascia amarezza .Vittoria invece e pass per i campionati interregionali per Samuele Giuliano nei 75 kg junior contro il pugile Lorenzo Mancuso ( Pugilistica Pratese ) , Giuliano ha vinto dimostrando ancora una volta tutto il suo potenziale sia tecnico che fisico ma anche determinazione nel conseguire gli obbiettivi riuscendo a mettere in pratica i consigli che di volta in volta gli forniscono i suoi tecnici Monselesan ed il padre Massimo Giuliano .Andrà agli interregionali anche il pugile Lorenzo Garibaldi che però a livello regionale non ha combattuto essendo unico iscritto nei 69 kg youth . Sabato 15 è salita sul ring per un test match senza verdetto anche la debuttante schoolgirl Miria Rossetti Busa che ad ottobre (dopo la bella parentesi dell’attività giovanile culminata con il 2° posto alle finali nazionali giovanili ) è passata appena compiuto 13 anni al pugilato agonistico .

Lunga trasferta a Campolongo Maggiore ( Venezia ) ieri domenica 16 per due pugili lucchesi accompagnati dal tecnico Massimo Bosio , Miguel Bachi e Buhs Chinedu : Bachi per la categoria degli 81 kg youtn ha perso di misura ai punti contro il pugile Malay Mendar (Boxe Piovese ) un ottimo avversario che ha saputo in parte imbrigliare la maggior mobilità di Bachi che non ha concretizzato alcune azioni a suo vantaggio , Bachi comunque non ha demeritato e saprà fare tesoro di questa esperienza . Buhs Chinedu ha fatto un bell’incontro a tratti anche duro affrontando Samir Makolay ( Boxe Piovese ) pugile senior per la categoria dei 75 kg , la giuria ha decretato un pari sostanzialmente veritiero perché l’incontro ha vissuto fasi alterne , di fronte alla maggiore potenza del pugile lucchese che ha inflitto anche un conteggio in piedi a Samir il pugile veneto migliore tecnicamente ha sempre risposto , Buhs mantiene la sua imbattibilità ed il suo record parla adesso di 6 vittorie e 2 pari e si prepara ad affrontare la prova di Sabato 22 Settembre nella riunione serale organizzata dalla Pugilistica Lucchese presso area esterna della Sala Giochi Las Vegas in località Zone lungo la Via Pesciatina a Capannori , a partire dalle ore 20 otto match dilettanti e poi intorno alle 22 due incontri professionistici con Nicola Henchiri ( Pug. Lucchese Boxing Team San Giuliano Terme ) nei pesi leggeri opposto a MIchelino Di Mari ( Siracusa ) e poi il clou con i quarti di finale della categoria super piuma del Trofeo delle Cinture Wbc Fpi tra Marvin Demollari ( Pug. Lucchese ) e Luca Angeletti ( Team Boxe Roma XI ) evento che si annuncia quanto mai incerto sul risultato finale perché saranno a confronti due giovanissimi professionisti di indubbie qualità .