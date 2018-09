Coach Becheroni: “Con il lavoro e la compattezza potremo fare buone cose”

Altri articoli in Sport

giovedì, 20 settembre 2018, 22:36

Ultimo appuntamento di Coppa Toscana per la Geonova di Piazza, questa volta al Palatagliate scenderà l'Altopascio, tra le cui fila c'è l'ex di turno, Domenico De Falco e Lombardi, ceduto in prestito ai cugini altopascesi per l'anno 2018/2019

giovedì, 20 settembre 2018, 22:25

Buon test amichevole per la Bionatura Nottolini che, in un PalaPiaggia gremito, ha dato del filo da torcere al blasonato Bisonte Firenze. Nonostante la differenza di categoria e la comprensibile stanchezza dovuta alla preparazione in corso, le bianconere hanno espresso una buona pallavolo, mettendo sul campo grinta e voglia di...

giovedì, 20 settembre 2018, 17:14

Ego Wellness Resort è stato selezionato tra i Centri europei per aderire all’importante iniziativa contro la sedentarietà. Cercansi 30 persone da inserire gratuitamente in un programma di attività fisica di 6 settimane

giovedì, 20 settembre 2018, 16:55

Seconda giornata di campionato e secondo derby per la Lucchese, di scena domenica alle 16.30 in casa della Pistoiese degli ex Indiani e, soprattutto, Jacopo Fanucchi. In attesa di capire dove si disputerà questa sfida, sembra che stia per arrivare l’ok della Commissione di vigilanza per il “Melani”, arancioni e...

giovedì, 20 settembre 2018, 16:53

Bellaria Cappuccini e Centro Giovani Calciatori sono le prime due semifinaliste della categoria Giovanissimi del SETTEMBRE LUCCHESE, ed aspettano adesso le vincitrici delle sfide tra Margine Coperta-Forte dei Marmi 2015 e Atletico Lucca-Cgc Capezzano Pianore, in programma giovedì 20 settembre

giovedì, 20 settembre 2018, 16:28

Mancano solo pochi giorni alla maratona delle Lumache. Infatti questa iniziativa in memoria di Evaldo Tomei, organizzata dall'associazione Italiana Parkinsoniani sezione di Lucca insieme all'associazione Luigi Grimaldi, avrà luogo domenica 23 settembre alle 15.30 sulle mura con partenza dalla Casa del Boia e arrivo (senza limiti di tempo) al baluardo...