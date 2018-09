Sport



Conceria Zabri Fanini: è la Franchi la miglior giovane del "Toscana"

martedì, 11 settembre 2018, 13:34

Conceria Zabri Fanini in festa per la grande prestazione della squadra al Giro della Toscana Internazionale; una straordinaria prova culminata con la conquista della maglia bianca come Miglior Giovane della manifestazione da parte di un'ottima Elena Franchi.

Nell'ultima tappa, aiutata dalle compagne e da un piano gara ineccepibile, la 22enne piacentina ha sfruttato al meglio le sue caratteristiche di scalatrice e ha recuperato ben 16 posizioni riuscendo a salire sul gradino più alto del podio in questa speciale e ambita classifica.

Ma c'è di più visto che la Franchi è anche entrata nelle top five delle più grandi conquistando la quinta posizione della classifica generale finale. In un "Toscana" dal forte colore azzurro (Soraya Paladin regina, Confalonieri seconda) Elena ha fatto la sua bellissima figura, tra l'altro giungendo terza assoluta sul traguardo di Capannori (Lucca), in pratica sulle strade di casa per la gioia della sua società e dei numerosi tifosi al seguito.

"Siamo veramente molto felici – ha sottolineato il direttore generale Manuel Fanini – Elena è andata molto forte dimostrando ancora una volta di poter stare con le big. E pensare che ha ancora enormi margini di miglioramento".

"Vorrei inoltre sottolineare l'ottimo comportamento delle altre ragazze che hanno rispettato in pieno le direttive che avevamo fissato nel pregara e hanno aiutato la Franchi a compiere questa vera e propria impresa".

Con la Franchi al Giro della Toscana c'erano anche Carmela Cipriani (alla fine 35a), Marzia Salton Basei, Daniela Magnetto Allietta, Claudia Meucci, Sofia Cilenti e la brasiliana Clemilda Fernandes Silva.

Ora per la Conceria Zabri Fanini ci sarà qualche giorno di riposo (pochi per la verità) per ricaricare le pile, poi il gran finale con le ultime corse della stagione a cominciare da Racconigi (Cuneo) domenica prossima e dalle ultime fatiche in Emilia Romagna; la Fernandes Silva parteciperà anche ai Mondiali in Austria.