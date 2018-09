Sport



Coppa Toscana, buona la prima per la Geonova

lunedì, 10 settembre 2018, 08:48

26/20 – 37/29 – 61/38 – 84/52

26/20 – 11/7 – 24/9 – 23/14

Tabellini: Romano 11, Zita 2, Tessitori 18, Pagni 7, Nesi 20, Pierini 5, Puccinelli 3, Santini 3, Russo 3, Giovannetti, Simonetti 8, Redini E. 3

Audax Carrara: Munuz, Riccardi, Menconi, Bertuccelli, Mezzami Menicocci, Valenti, Bianchini, Viola, Servadio. All. Discepoli

Geonova: Pierini, Tessitori, Simonetti, Giovannetti, Nesi, Romano, Pagni, Santini, Zita, Russo, Redini E, Puccinelli. All. Giuseppe Piazza. Ass. Massimo Chiarello

La Geonova fa sua la prima di Coppa Toscana per 84/52 abbastanza agevolmente, sfruttando l'intera panchina in un continuo avvicendarsi dei ragazzi.

Piazza schiera il suo quintetto che ha tutta l'aria di essere poi quello base, in attesa del rientro al basket giocato di Barsanti, in campo ci sono Tessitori, Nesi, Pagni, Romano e Zita, ma da li a poco faranno la spola con gli altri ragazzi.

E' l'Audax che conquista palla e parte subito forte prendendo in contropiede la difesa bianco/rossa ed apre le danze con una tripla, ancora i marmiferi sotto canestro per il più 8, alla Geonova occorrono un paio di minuti per sbloccarsi accorciando con Tessitori dalla lunetta

Audax comunque che dà l'impressione di essere più pronta allungando ancora, a rispondere è ancora una volta Tessitori che accorcia inanellando 7 punti in fila, a questo punto la Geonova si è messa in moto e manda a canestro Romano, Pagni, Russo, quando la sirena del primo quarto suona la squadra di Piazza ha recuperato e sorpassato gli avversari, il tabellone segna 26/20

Un secondo quarto ancora ad appannaggio dei padroni di casa, a 5 dal riposo lungo sul tabellone si legge 31/22, in campo comincia il valzer dei cambi, Piazza usa tutta la panchina, sul parquet si avvicendano Russo, Pierini, Puccinelli, Redini Enrico, Giovannetti, riuscendo sempre a tenere il controllo della partita, in chiusura è il giovane redini ad infiammare la tribuna, chiudendo il secondo quarto con una bella bomba dalla distanza.

Quando le squadre tornano in campo, la Geonova riparte dal quintetto iniziale, imprimendo alla partita una decisa accelerazione, dopo tre minuti di gioco il punteggio di 44/31, si prosegue con una serie di ribaltamenti continui, alternando momenti di buon gioco e momenti in cui si fatica un po' a trovare gli scambi giusti, la squadra è nuova e qualche sbavatura ci sta, non rallenta invece l'incremento del vantaggio sui carrarini, il terzo quarto si chiude sul 61/38

Quarto ed ultimo tempino, Piazza lascia ancora spazio a giovani, tenendo in campo solo uno o due senior per volta, ormai la partita è ampiamente segnata, il solco scavato è incolmabile, mancano poco meno di quattro minuti al termine e i punti sono 75 per la Geonova e 48 per gli ospiti, si continua a giocare fino a quando la sirena manda tutti a casa e il tabellone segna 84/52.

Alla fine ne è venuta fuori una buona prova corale di tutta la squadra, su tutti Nesi per punti fatti, poi Tessitori, il solito Romano, Pagni, ma soprattutto hanno fatto una buonissima impressione i giovanissimi Redini e Simonetti, buona anche la prova di Puccinelli, Russo e Pierini, il prossimo impegno di Coppa Toscana è per domenica 16 alle ore 18:00 sempre al Palasport ed ancora contro una squadra carrarina, il Cmc guidato quest'anno da Mirko Diamanti.