Sport



Corsi comunali di karate

mercoledì, 26 settembre 2018, 19:58

Con il mese di ottobre la a.s.d. Samurai Karate di Lucca in collaborazione con il comune organizza i corsi comunali di arti marziali per bambini ragazzi e adulti di karate, judo, aikido, kick boxing, kung fu, jett kune do e M.M.A.

Per quanto riguarda il corso di karate verrà effettuato presso il palasport di Lucca il lunedi ed il giovedi dalle 18 alle 19 e presso la palestra della scuola media di S Maria a Colle il martedì ed il venerdì dalle 17 alle 18. Gli altri corsi per adulti saranno tenuti presso la palestra di Piazza S. Francesco 35. Il costo per l'intero corso della durata di otto mesi è di 250 euro più 26 euro di iscrizione e assicurazione.

Saranno tenuti da istruttori qualificati regolarmente iscritti alla F.i.k.t.a e al C.S.I

Per informazioni e iscrizioni telefonare al n 0583-494342