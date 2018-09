Sport



CT Lucca Vicopelago, un’eccellenza sportiva lunga 48 anni e che vuole sempre crescere

sabato, 8 settembre 2018, 17:54

di michele masotti

Il circolo tennis Lucca Vicopelago, fondato nel 1970, è senza dubbio una delle principali realtà sportive della nostra provincia. Oltre ai risultati di primo livello, basti pensare al prossimo campionato di A1 della squadra femminile e all’immensa attività agonistica giovanile che gli allievi del direttore tecnico Ivano Pieri stanno compiendo, questa società è all’avanguardia dal punto di vista organizzativo. La struttura, immersa nello splendido verde delle campagne lucchesi, è dotata di nove campi in terra battuta, due palestre munite di qualsiasi tipo di strumento, una piscina (grazie alla collaborazione con l’Aics nda), un campo da calcio e uno da beach tennis. Tutto questo è stato possibile grazie agli sforzi dei soci fondatori.

Entrando all’interno del circolo biancorosso, si respira subito quell’atmosfera di una grande famiglia e si può tastare con mano l’elevata professionalità degli istruttori. A farci da “cicerone” tra i campi in terra battuta è Donald Morrison, vice presidente e direttore del circolo, che assieme a Paola Cecchini (ex presidentessa), Guidotti, Terigi e Piccinini, 48 anni fa ha dato via a questa società.

“Il circolo è sorto sì a Vicopelago nel 1970” –ha ricordato Morrison- “ma precedentemente avevamo iniziato la nostra attività tennistica accanto allo stadio Porta Elisa, nella zona dove attualmente sorge il “Centro Sportivo Sandro Vignini”. All’epoca lì erano presenti tre campi in terra rossa.”

Il trasloco verso Vicopelago è nato grazie ad un “invito” dell’amministrazione comunale di allora. “Il comune stilò un progetto, poi rimasto inattuato, di utilizzare quello spazio per allargare la curva (la est nda) e quindi ci venne detto di trovare un’altra collocazione. Assieme ai soci Cecchini, Guidotti, Terigi e Piccinini valutammo diverse soluzioni prima di optare per Vicopelago dove, con dei nostri sforzi economici, già nel 1970 vennero allestiti i primi cinque campi. In seguito abbiamo provveduto alla costruzione del bar, la segreteria, le due palestre e quelli impianti di altri sport.”

Davvero una vasta scelta di servizi per i 270 soci iscritti al Ct Lucca Vicopelago. “Attraverso la quota annuale che pagano” – prosegue il vice presidente del circolo- “i nostri soci possono usufruire di due palestre, del campo da beach tennis, di quello di calcio e anche, nei mesi estivi, della piscina grazie alla partnership con l’Aics Lucca che la gestisce.” Durante l’estate il circolo ha ricoperto un’importante funzione sociale, organizzando dei corsi, a cadenza settimanale, per ragazzi non inerenti esclusivamente al tennis ma anche ad altre discipline come calcio, tennis tavolo, volley, atletica, nuoto e beach tennis. “Onestamente sono state delle attività che hanno avuto un grosso successo”- ha riconosciuto Donald Morrison- “visto che vi hanno partecipato dai 30 ai 30 ragazzi a settimana.”

Oltre al team della Serie A1 femminile, che rappresenta solo la punta dell’iceberg di tutta l’attività del circolo, il vero fiore all’occhiello del Ct Vicopelago è il florido settore giovanile, probabilmente il migliore a livello toscano. “La nostra punta di diamante è il vivaio.” – ha dichiarato Morrison- “In questo 2018 siamo stati l’unico circolo in Italia capace di qualificare alla fase delle “Macro aree” (torneo nel quale si scontrano team provenienti da cinque regioni e che è una sorta di anticamera per la fase nazionale) ben quattro categorie, ossia le under 12 maschile e femminile, l’under 14 maschile e l’under 16 maschile. Con l’under 12 femminile e l’under 16 maschile ci siamo spinti oltre, vincendo le “Macro aree” e staccando il pass per le finali tricolori che disputeremo rispettivamente a Campobasso e Messina. Tutto questo è stato reso possibile dal lavoro del nostro direttore tecnico e maestro nazionale Ivano Pieri, coadiuvato da un valido parco di altri maestri nazionali e istruttori federali. Abbiamo circa 60 tennisti a livello agonistico.”

Donald Morrison e gli altri soci hanno comunque programmato, per la settimana che andrà da lunedì 17 a domenica 23, un’interessante iniziativa per far avvicinare al mondo del tennis coloro i quali, compresi nella fascia d’età tra i 4 e i 13 anni, ne fossero interessati. “Offriremo sette giorni gratuiti di tennis a quei ragazzi che vorranno muovere i primi passi in questo splendido sport. Il 1 ottobre prenderanno il via i corsi invernali.”

Per festeggiare il 48° compleanno e la prima storica stagione in A1 della squadra femminile, il Ct Lucca Vicopelago ha deciso di farsi il regalo dell’organizzazione, assieme alla Mef Tennis events, delle finali scudetto, maschili e femminili, che si terranno al Palatagliate dal 7 al 9 dicembre. “Per il nostro debutto in A1 volevamo fare qualcosa di speciale” – ha ammesso Donald Morrison- “e quindi ci è venuta in mente questa ambiziosa idea che siamo riusciti a concretizzare. Abbiamo fatto un bella sorpresa ai tanti appassionati della nostra zona che potranno vedere all’opera interpreti di livello assoluto. Speriamo di raggiungere la finale le nostre ragazze (Jessica e Tatiana Pieri, Jasmine Paolini, Alice Matteucci e Anna Giulia Remondina nda), anche se la concorrenza è piuttosto agguerrita”.