Cuoiopelli - Lammari è la finale del Settembre Lucchese Juniores

martedì, 25 settembre 2018, 16:08

Una finale inedita per il SETTEMBRE LUCCHESE 33° trofeo "PAOLO GALLI" riservata alla categoria Juniores. Si giocherà lunedì prossimo 1 Ottobre (ore 20,30) tra la Cuoiopelli e il Lammari. Per i santacrocesi è la prima volta in assoluto e la soddisfazione è davvero tanta, oltretutto perchè arrivata dopo un successo in semifinale contro il quotato Seravezza Pozzi. Il Lammari invece torna al Porta Elisa a distanza di due anni, da quel 2016, che lo vide trionfare ai calci di rigore nella finale contro il Ghiviborgo.

Tanta gente a San Macario per questa serata che non ha deluso le attese. Ci si aspettava di più dal Seravezza Pozzi che però ha toppato l'avvio di gara e poi non è riuscito più a recuperare contro una Cuoiopelli super concentrata e decisa a riscattarsi dopo la sconfitta nel derby contro il Fucecchio di campionato. Nella seconda gara ha prevalso la maggiore organizzazione di un Lammari ben messo in campo da mister Dianda, mentre al Vorno non è riuscita la seconda impresa dopo aver eliminato i campioni in carica del Ghivizzanoborgoamozzano

Seravezza Pozzi - Cuoiopelli 1-3

SERAVEZZA POZZI: Pietra, Verduci (1’ st Diouf), Bacci (20’ st Crispi), Ferrarini, Pardini (1’ st Latini), Rossi, Ramacciotti, Nigi, Galloni, Nelli, Bonni (1’ st Galletti). A disp. Pili, Castelli, Andreoni, Szabo, Del Frate. All. Alessio Bechelli

CUOIOPELLI: Casalini, Ndiaci, Benelli, Tocchini, Sbenaglia, Fabbrizzi, Orsi (49’ st Testaino), Gambini, Morelli, Donati (42’ st Mazzantini), Cardellicchio (39’ st Michelucci). A disp. De Tommasi, Dyla, Caluori. All. Cristiano Baggiani.

ARBITRO: Gianmaria Bertini di Lucca

RETI: 4’ pt. Morelli (C), 33’ pt. Gambini (C), 21’ st. Tocchini (C), 31’st. Nelli (S)

NOTE: espulso Ramacciotti per somma di ammonizioni (S).

La Cuoiopelli vola in finale grazie ad un primo tempo giocato alla perfezione. I ragazzi di Baggiani passano subito in vantaggio al 4' grazie ad un colpo di testa di Morelli su azione da calcio d'angolo. Al 18' la Cuoio vicina al raddoppio, bel traversone dalla destra di Orsi, ma Benelli con un tiro al volo fallisce la conclusione. Al 26' Orsi vede il portiere Pietra fuori dai pali, ma il suo tiro termina di poco alto sopra la traversa. Al 33' arriva il raddoppio: Gambini è bravo nel girarsi in area e a battere il portiere Pietra.

La ripresa vede i ragazzi di Bechelli partire con il piglio giusto alla ricerca del gol che avrebbe di fatto riaperto la partita, i primi quindici minuti sono di marca verdeblu, e proprio al 15' sono anche sfortunati perchè colpiscono la traversa con il neo entrato Diouf. Ma al 21' la Cuoiopelli realizza la terza rete con Gambini in mischia. Partita praticamente chiusa.

Al 30' punizione dal limite di Nelli per il Seravezza, ma la palla esce di poco fuori, ma tre minuti più tardi, sempre su calcio da fermo, Nelli non sbaglia e segna la rete del 3 a 1. Al 36' Crispi effettua un dribbling in area, ma calcia a lato, infine al 40' Morelli si presenta tutto solo davanti al portiere ma "spara" alto. Dopo tre minuti di recupero il direttore di gara dichiara la fine dell'incontro. Entusiasmo sulla panchina della Cuoiopelli che raggiungono per la prima volta la finale di categoria al Settembre Lucchese e lunedi prossimo 1 Ottobre avranno il "piacere" di calcare il terreno dello Stadio "Porta Elisa" di Lucca.

Vorno – Lammari 0-3

VORNO: Belluomini, Granucci, Cretu, Puccinelli (29 ’st Albertini), Frugoli, Pomini, Haoudi, Matteoni (16’ st Baroncelli), Lamandini (10’ st Martinelli), Tabarrani, Del Magro. A disp. Bertoli, Martinelli, Rovai, Alberitni, Massoni, Bottaini. All. Pietro Belmonte

LAMMARI: Giovannetti, Antonelli, Petretti, Jatta Mike, Guidi, Battistoni, Benedetti (17’ st Barsanti), Bandoni, Marchi (40’ st Verdirosa), Tocchini Lorenzo, Bacci (34’ st Chetoni). A disp. Paluca, Ramku, Spicciani, Petrilli, Risolo. All. Stefano Dianda

ARBITRO: Del Papa di Lucca.

RETI: 25’ pt. e 10' st. Tocchini Lorenzo (L), 25’ st. Barsanti (L)

Il Lammari sfrutta alla perfezione le occasioni avute, attacca con maggiore veemenza e merita la vittoria che porta alla finale. Il Vorno tenta qualche iniziativa ma non riesce a pungere. Il vantaggio del Lammari al 25’ del primo tempo: realizza Lorenzo Tocchini dopo un cross da calcio di punizione.

Nella ripresa (3') uno dei gesti tecnici più belli della partita: Benedetti da destra si accentra palla al piede fino a calciare dai trenta metri. Il tiro si stampa sul palo e poi termina sul fondo. Il raddoppio al 10’: segna ancora Lorenzo Tocchini, con la complicità di una difesa del Vorno poco reattiva e dell’uscita anzitempo del portiere Belluomini. Così sulla punizione creata da Bacci ecco il tocco di piatto da distanza ravvicinata che vale il raddoppio.

Al 25’ il 3-0 con la firma del nuovo entrato Dylan Barsanti, autore del destro su punizione potente quanto basta per rendere vana la smanacciata di Belluomini. Nel finale occasionissima per Guidi, bravo a smarcarsi sul secondo palo ma non nei tempi giusto per impattare a rete.