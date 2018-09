Discreta partecipazione per la 6^ edizione della “Corri all’alba… vincerò”

Altri articoli in Sport

sabato, 8 settembre 2018, 23:14

La quarta edizione del Trofeo Lovari va all’EA7 Milano che batte in finale l’Umana Reyer Venezia, 90-72, dopo una gara non priva di spettacolo ed emozioni. Sugli scudi il playmaker milanese Mike James, miglior realizzatore del quadrangolare, e l’ala Vladimir Micov, a cui è andata la palma di miglior giocatore...

sabato, 8 settembre 2018, 19:52

La OriOra Pistoia di coach Ramagli vince la “finalina” del Trofeo Lovari battendo di soli due punti (77-75) l’Auxilium Torino e conquistando così il terzo posto del torneo. Una partita equilibrata fin dal primo minuto con un finale avvincente che ha tenuto i numerosi spettatori del Palatagliate di Lucca con...

sabato, 8 settembre 2018, 17:54

Il circolo tennis Lucca Vicopelago, fondato nel 1970, è senza dubbio una delle principali realtà sportive della nostra provincia. Oltre ai risultati di primo livello, basti pensare al prossimo campionato di A1 della squadra femminile e all’immensa attività agonistica giovanile che gli allievi del direttore tecnico Ivano Pieri stanno compiendo,...

sabato, 8 settembre 2018, 17:32

La Geonova scenderà in campo per la sua prima partita in Coppa Toscana, il girone è il D e le squadre che lo compongono sono l'Audax Carrara, il Cmc Carrara e l'Altopascio

sabato, 8 settembre 2018, 17:28

Ciclismo: Giro della Toscana internazionale Femminile. Trionfo della campionessa d'Europa nella 1a tappa. La maglia di leader alla cubana Sierra

sabato, 8 settembre 2018, 14:15

Grande festa oggi nella pediatria dell'ospedale di Lucca per la presenza dei giocatori delle squadre di Milano, Torino e Venezia, insieme ad alcuni membri degli Amici della Pallacanestro e alla dirigenza dei team di serie A, che sono arrivate al "San Luca" sulle auto messe a disposizione dalla concessionaria DreamLand...