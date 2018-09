Sport



“Donne in pista” alla Race For The Cure a Bologna

lunedì, 24 settembre 2018, 13:00

Impegno nel fine settimana appena trascorso per le partecipanti all’iniziativa “Donne in pista” , un’attività organizzata dall’Atletica Virtus CR Lucca al Campo Scuola Moreno Martini, in collaborazione con l’unità di Senologia dell’Ospedale San Luca.

Grande soddisfazione in casa virtus per il successo di questo iniziativa, integrata perfettamente nel lavoro svolto a 360° dalla società verso i giovani e meno giovani, persone normodotate e persone con problemi fisici, tutti insieme, che vede ad oggi la partecipazione di oltre 20 donne e che costituisce una delle iniziative più importanti realizzate dalla società negli ultimi anni

Un nutrito gruppo, accompagnato dal tecnico Laura Banducci che insieme a Chiara Cinelli segue il lavoro bisettimanale al Campo e in Palestra, ha partecipato, per il secondo anno consecutivo, alla Race For The Cure a Bologna, una manifestazione podistica non competitiva di 2, 5 e 8 km, organizzata dalla Susan G. Komen Italia per sensibilizzare e promuovere la lotta ai tumori al seno. Oltre 20.000 sono stati i partecipanti alla manifestazione provenienti da tutta Italia che hanno dato vita in una splendida giornata di sole, ad un colorato e spettacolare carosello per la vie di Bologna.

Importante anche la visita ai vari stands allestiti nell’ampio spazio espositivo tutti dedicati alla solidarietà ed alla prevenzione di questa malattia che colpisce ancora migliaia di donne.