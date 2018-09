Sport



Geonova, buona la prima

domenica, 16 settembre 2018, 22:38

22/18 – 43/37 – 62/50 – 86/75

22/18 – 21/19 – 19/13 – 24/25

Cmc Carrara

Rovali S, Rovali M 4, Fontanelli 9, Campi 5, Morando 20, Raffaelli 6, Fiaschi, Ramirez 12, Tedeschi, Tedeschi, Borghini 10, Suriuano 3. All. Mirko Diamanti

Geonova

Pierini, Tessitori 17, Simonetti, Romano 23, Pagni 8, Santini 2, Cattani, Zita 9, Russo 4, Redini Enrico 5, Puccinelli 3, Nesi 15

All. Giuseppe Piazza

Positiva la seconda uscita della nuova Geonova, una vittoria ottenuta, grazie ad una buona prova di tutti quanti i ragazzi messi in campo, solo alcune piccole sbavature, figlie però di una preparazione e un abitudine a giocare insieme ancora acerba.

Questa sera è salito in cattedra il capitano, Riccardo Romano, inanellando una serie di triple impressionanti, non da meno Tessitori e Nesi, il primo padrone assoluto del pitturato, mentre il secondo ha dato sfoggio delle sue capacità penetrative, buona la prova di Zita anche lui a un soffio dalla doppia cifra e poi le sorprese arrivate dai giovani, un giovanissimo Redini Enrico autore anche stasera di una bella tripla e altri due punti attaccando il canestro, buonissima la prova di Russo, a punti vanno anche Santini e Puccinelli, non da meno per lavoro svolto Pagni e Pierini, c'è ancora sicuramente tanto da fare, il campionato sarà sicuramente più impegnativo, ma come dice il proverbio "chi ben comincia è a metà dell'opera"

Piazza mette in campo il suo quintetto, Romano, Tessitori, Pagni, Zita Nesi, fischio di inizio e Pagni si invola e sono i primi due punti per la Geonova, Tessitori e Nesi a segno per il più sei, il Cmc dopo un primo momento di sbandamento serra le fila e risponde in sequenza con Ramirez e Fontanelli, impattando i ragazzi di Piazza, portandosi poi sul più 2.

Ai cinque minuti entrano in campo Pierini e Russo per Pagni e Tessitori, comincia così l'avvicendamento dalla panchina, la Geonova alza il ritmo, in campo c'è anche Santini, dei giovani sul parquet, il primo a mettersi in mostra è Russo con una tripla, gli fa da eco Romano ancora da fuori, poi è la volta di Zita su assist di Nesi, allo scadere del primo quarto il tabellone assegna il più quattro ai padroni di casa per il 22/18

Per il secondo quarto Piazza lascia in campo Romano, Pagni, Russo, Santini, Redini ed è proprio quest'ultimo ad aprire con un bel canestro in penetrazione da due, poco dopo Russo che fornisce l'assist giusto a Pagni per altri due punti, risponde il Cmc da fuori con Morandi, la risposta dei bianco/rossi è affidata a Romano che da fuori non perdona, dopo quattro minuti i punti per i padroni casa sono 33 e 26 per i marmiferi, la partita prosegue sotto il controllo dei ragazzi di Piazza, con fasi alterne si arriva alla sirena per il riposo lungo sul 43/37.

Stessi quintetti per Piazza e Diamanti ad inizio ripresa, è il Cmc che apre con Ramirez, in risposta Pagni e Tessitori su lancio di Romano, Russo in penetrazione rimedia due liberi, uno su due realizzati ed è il più 9,

Romano ancora a segno dopo una buona circolazione di palla, gli fa eco Zita e di nuovo Romano da tre per il 59/45, i carrarini provano a rispondere con i loro migliori tiratori, Ramirez e Morando senza però riuscire ad avvicinare i bianco/rossi, stabilmente sulla doppia cifra di vantaggio, la sirene mette fine al terzo tempino sul punteggio di 62/50.

Nell'ultimo quarto il Cmc parte con molta energia, per la squadra di Diamanti è l'ultima possibilità di agganciare la Geonova, ma un buon controllo difensivo e una risposta pronta lanciano la Geonova sul più diciannove, mancano tre minuti alla fine e il solco scavato è ormai incolmabile, da qui in avanti i ragazzi di Piazza vanno in controllo e in scioltezza arrivano alla sirena che assegna i due punti ai padroni, c'è ancora una partita da giocare contro con i cugini di Altopascio per assicurarsi il passaggio da vincitrice del girone in Coppa Toscana