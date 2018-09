Sport



Gimkana Western, inarrestabile il Debha Team

martedì, 11 settembre 2018, 12:30

Inarrestabile DEBHA Team: i suoi due cavalieri di punta Tommaso Maria Masini e Asia Pescaglini saranno tra i nove componenti della squadra toscana che parteciperà al “Trofeo delle regioni”. La nomina arriva da parte della federazione FITETREC -ANTE grazie agli eccellenti risultati ottenuti anche nell’ultima tappa del campionato regionale toscano che si è svolto domenica (9 settembre), dove i gradini più importanti sono andati tutti al DEBHA Team e Tommaso Maria Masini, Asia Pescaglini e Clelia Hobbs hanno conquistato il titolo di campioni regionali. Al Centro Ippico Sarzanese di Sarzana, Tommaso Maria Masini stacca nettamente gli avversari nella categoria Open classificandosi al primo posto con il suo arabo Fahrenheit e al secondo posto con il suo cavallo Silvio, mentre il suo compagno Daniele Poli, in seguito ad un incidente di percorso, è costretto ad abbandonare. Ancora una volta Asia Pescaglini con il suo cavallo Nice Doc Caroline sale sul gradino più alto del podio nella categoria Youth, e si classifica terza nella categoria Lady. Grande la soddisfazione del coach Antonio del Bucchia che dichiara: “Si premiano mesi e anni di duro lavoro, grande impegno e concentrazione, adesso serve l’ultimo sprint per confermare gli ottimi risultati raggiunti anche alla finale del campionato nazionale che si terrà dal 28 al 30 settembre a Modena”. Nella categoria Novice Youth Clelia Hobbs mantiene il suo posto sul podio piazzandosi al secondo posto. Nella categoria Novice Junior Giulia Solari e Matilde Bianchi si classificano nei primi cinque atleti, mentre la loro compagna di squadra Aurora Lunardi conquista il primo ed il secondo posto in sella a Bella e alla pony Nutella e si classifica seconda nel campionato regionale. Un ringraziamento particolare agli istruttori Davide Martinelli e Anna Maria Sironi ed ai genitori che contribuiscono fattivamente all’organizzazione e alla realizzazione delle trasferte per le gare.

L’appuntamento è a fine settembre in occasione della finale nazionale FITETREC-Ante.