Giro della Toscana: prima tappa con arrivo a Segromigno in Piano

venerdì, 7 settembre 2018, 10:52

Dopo le prime conferme (e le prime sorprese) del cronoprologo, sabato (8 settembre) è la volta della prima frazione: una tappa in linea di 133km e 600 metri, da Segromigno in Piano alla stessa località molto cara a Michela passando per Porcari; tutto in provincia di Lucca.

Il via verrà dato alle 12 proprio dalla piazza intitolata all'indimenticabile campionessa lucchese; poi si dovranno compiere 4 giri di 21 km su un percorso pianeggiante (che avrà come passaggi cardine il Mercatino Fanini, dove ci saranno i traguardi volanti e il centro del paese di Porcari) e quindi si dovranno affrontare i due strappi di Segromigno Monte (l'ultimo ad appena 4 km dal traguardo); si tratta di un percorso di media difficoltà che darà sicuramente un primo scossone alla classifica.

Arrivo previsto dalle 15.00 alle 15.30; gara valida anche per il trofeo in ricordo di "Valentina D'Alessandro".

Giornata ricca di eventi collaterali; alle 10 ci sarà la Santa Messa in onore di Michela nell'adiacente Chiesa, poi la presentazione delle squadre, la consegna di premi di rappresentanza e quindi, pochi secondi prima del via della corsa, l'omaggio dell'intera carovana alla tomba dell'indimenticabile campionessa lucchese.

Anche in questo caso va sottolineato lo straordinario rapporto che c'è fra Capannori e i capannoresi nei confronti del ciclismo femminile e della famiglia Fanini; un legame che, dopo la piazza centrale di Segromigno, si è ulteriormente consolidato nel 2015 con l'intestazione di una pista ciclabile a Michela Fanini.

Tre giorni di spettacolo... tre giorni di sfide per stabilire chi sarà la nuova Granduchessa di Toscana... chi riuscirà a scrivere il proprio nome in un Albo d'Oro a dir poco Mondiale; una lista di vincitrici illustri che annovera, fra le altre, ex campionesse iridate come la svizzera Heeb, la lituana Pucinskaite, la bielorussa Stahurskaia, la svedese Ljungskog, la tedesca Arndt... o nomi importanti come la polacca Malgorzata Jasinska, la sudafricana Ashleigh Moolman Pasio... vincitrice delle ultime due edizioni... o come le nostre Imelda Chiappa, Valeria Cappellotto e Noemi Cantele, l'ultima italiana ad aggiudicarsi la manifestazione (nell'ormai lontano 2007).

Un weekend lungo ricco di emozioni, iniziative e di grande ciclismo grazie alla presenza di ben 24 squadre (di queste 12 straniere) e di oltre 160 atlete, un record. Le nazioni rappresentate saranno ben 30.

In totale le girine dovranno percorrere 257 i km.

Le maglie ufficiali in palio saranno: quella rosa targata Angelo Impianti (riservata alla leader della classifica generale), la viola firmata Macota (per la classifica a punti), la azzurra Astana (per i traguardi volanti), la verde Mander (alla più brava in salita), la bianca Selle Smp (alla giovane più promettente) e quella a pois Polistirolo 2000 (per le straniere)...

Come premi speciali... su tutte la maglia gialla 3M Caverni "Michela Fanini" riservata alla vincitrice di tappa, quella Aido (euroricevitoria Catelli) alla più generosa e il tocco di eleganza firmato da Kenda Farben.

Ma c'è di più: ci sono gli straordinari trofei preparati a mano dai ragazzi del Gruppo Arti e Mestieri della Fondazione Maic Maria Assunta in Cielo; vere e proprie opere d'arte realizzate col cuore. La Fondazione Maic di Pistoia è una onlus che si occupa del recupero di persone con gravi disabilità sia psichiche che motorie.

Come sempre il Giro della Toscana è dedicato all'indimenticabile campionessa Michela Fanini (l'organizzazione è affidata alla società di papà Brunello).

I RISULTATI E IL COMUNICATO SARANNO DISPONIBILI MEZZORA DOPO L'ARRIVO.

SUL SITO WWW.MICHELAFANINI.COM si può seguire la corsa in tempo reale.

Sulla pagina facebook MICHELA FANINI – GIRO DI TOSCANA (basta mettere "mi piace") verranno inserite IN DIRETTA le immagini dell'arrivo.

le tappe:

venerdì 07 sett. (prologo)

Cronometro Campi Bisenzio-Campi Bisenzio (Fi), di 2.2 km

sabato 08 sett. (1a tappa)

Segromigno Piano-Porcari-Segromigno Piano (Lu), di km 133.6

domenica 09 sett. (2a tappa)

Lucca-Capannori, di km 121.8

LE SQUADRE AL VIA:

Cervelò Bigla, Svi

Bizkaia Durango, Spa

Born To Win, Ita

Rappresentativa Veneto

Chirio Tre Colli, Ita

Eurotarget Bianchi, Ita

Team Stuttgart, Ger

Valcar, Ita

Servetto, Ita

Team Illuminate, Usa

Tkk Pacific Fitness, Pol

Top Girl Fassa Bortolo, Ita

Ale Cipollini, Ita

Astana Women's Team, Ita

Conceria Zabri Fanini, Ita

Aromitalia Vaiano, Ita

Mat Atom Deweloper, Pol

Team Dukla Praha, Cze

Rappr. Baesi Baschi, Spa

Nazionale Austria

Nazionale Kazakhstan

Nazionale Ucraina

Nazionale Russia

Michela Fanini, Ita