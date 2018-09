Gp Apuane: Cardosi brilla a Montecatini, Tiongik domina a Pordenone

Altri articoli in Sport

lunedì, 10 settembre 2018, 10:57

Le ultime due squadre a qualificarsi ai quarti di finale, sono state il Tau Calcio Altopascio, che chiude al primo posto il girone che ha battuto nettamente la Folgore Segromigno, e il Cgc Capezzano Pianore che ha superato per 3 a 0 la Pieve San Paolo, ma in virtù del...

lunedì, 10 settembre 2018, 09:44

Lucca sul gradino più alto nelle competizioni per il XXXIV Campionato Italiano di Balestra antica da banco LITAB svoltosi proprio a Lucca in Piazza Napoleone, a vincere nella gara individuale su corniolo è Simona Stefani di Contrade San Paolino

lunedì, 10 settembre 2018, 09:05

La categoria veterani argento uomini se l'aggiudica il lucchese Claudio Simi (Alpi Apuane) che conclude in 54'26'',posto d'onore per Roberto Mei (Silvano Fedi Pistoia) e terza piazza per Rinaldo Bolognesi(Massa e Cozzile)

lunedì, 10 settembre 2018, 08:48

La Geonova fa sua la prima di Coppa Toscana per 84/52 abbastanza agevolmente, sfruttando l'intera panchina in un continuo avvicendarsi dei ragazzi. Prossimo impegno di Coppa Toscana è per domenica 16 alle ore 18:00 sempre al Palasport ed ancora contro una squadra carrarina, il Cmc guidato quest'anno da Mirko Diamanti

domenica, 9 settembre 2018, 21:27

Prima giornata di campionato in Eccellenza per la squadra del Vorno che, giocando in casa, si aggiudica i tre punti della vittoria calando un poker d'assi al Montecatini Valdinievole

domenica, 9 settembre 2018, 19:45

I colori amaranto del gruppo sportivo Lammari in grande spolvero in terra pugliese dove cinque atlete sono state in gara, sabato 1 settembre, ad Alberobello nella prova valida per i Campionati Italiani Assoluti sulla distanza dei 10 mila metri su strada