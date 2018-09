Sport



Grande attesa per le semifinali juniores del Settembre Lucchese

lunedì, 24 settembre 2018, 15:54

Che semifinali questa sera a San Macario per il SETTEMBRE LUCCHESE JUNIORES. In palio c'è la possibilità di staccare il biglietto per la grande serata finale di lunedì 1 Ottobre allo stadio "Porta Elisa" di Lucca con inizio alle ore 20,30.

Si parte alle 19 con un interessante match tra la Cuoiopelli e il Seravezza Pozzi. Favori del pronostico per i versiliesi guidati dal nuovo tecnico Alessio Bechelli che avranno la possibilità di avere anche qualche elemento della Prima squadra. Vincendo, il Seravezza tornerebbe in finale a distanza di tre anni, dall'edizione 2015, quando vinse il torneo. La Cuoiopelli invece non è mai arrivata alla finalissima.

Derbissimo tutto del comune di Capannori (ore 20,45) tra due delle sorprese del torneo, il Lammari e il Vorno. Si prevede tanto pubblico e tifo per una sfida molto sentita che parte senza alcuna favorita. Il Lammari è stato finalista al Porta Elisa nel 2016, il Vorno torna invece protagonista nella categoria Juniores dopo diversi anni.