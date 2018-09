Sport



Grande successo per la 26^ Staffetta del pioppino

martedì, 25 settembre 2018, 12:56

Sabato 22 si è svolta la "26° Staffetta del pioppino", valida per il Criterium Podistico Toscano organizzata dall' Asd marciatori Antraccoli e che ha riscosso gran successo di partecipazione e di organizzazione, con il suo percorso di 3.830 m. che ogni staffettista ha percorso con impegno e passione dai 180 atleti in gara doivisi in 60 staffette.

La gara è cominciata con un sentito minuto di silenzio per ricordare Silvia, la runner tragicamente scomparsa nei giorni scorsi del gruppo dei "Rundagi - Lenti ma fieri" e poi il via alla gara dato dallo speaker della manifestazione Marco Rovai.

La prima posizione è stata una staffetta mista composta da Bonazzi Paolo, Nicolai roberto e Del Sarto andrea che hanno chiuso in 35' 53". La seconda dell'Atletica Livorno con Conte Daniele, Federico Meini e Lemmi Luca che hanno chiuso in 36' 252; mentre la terza posizione al GP Parco Apuane che con Giacomo Verona, Marco Mazzei e Niccolò Fazzi ha chiuso i tre giri in 36' 552.

La prima staffetta femminile è stata della ASD La Galla Pontedera con Elena Konstanotos, Ilaria Bianchi e Gloria Marconi ha chiuso il percorso in 42' 39".

Il podio veterani maschile è stato del GP Parco Apuane con Giuseppe Tomaselli, Mario Bonini e Roberto Cardosi.

Il podio categoria argento è andato alla staffetta mista composta da Roberto Mei, Claudio Simi e Franco Olivari. Mentre il podio categoria Oro maschile è stato per la staffetta mista di Sirio Salvadori, Sergio Marcacci e Soro Grazietto.

Il podio veterani femminile del Gruppo podistico Rossini con Bruna Gronchi, Liana Corradini e Simonetta Faro.

Soddisfatto il presidente Asd marciatori Antraccoli, Giancarlo Raschioni che dopo aver incassato a nome di tutto il gruppo i complimenti dei giudici FIDAL per come è stato organizzata la staffetta, il suo percorso, l'arrivo e sopratutto la zona cambi che è sempre il nodo dolente di molte staffette, a sua volta ringrazia, a sua volta, tutti per la partecipazione e coloro che hanno lavorato prima durante e dopo lo svolgimento della gara e tutti gli sponsor tra cui la Conad, caffè Bonito, Mennucci e il salumificio Benvenuti.