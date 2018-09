Sport



Green Soccer Team, una società lucchese che scopre i talenti del calcio

lunedì, 10 settembre 2018, 21:47

A Lucca c'è una società che scopre nuovi talenti del pallone e li accompagna nelle trattative con le squadre di calcio che contano. È la Green Soccer Team di Vittorio Tosto, ex calciatore professionista di Serie A, con qualifica di direttore sportivo e consulente di mercato internazionale. La società è riconosciuta ufficialmente dal CONI.

Green Soccer Team è una società con sede a Lucca che si concentra nella ricerca di atleti con l'attività primaria di seguirli nella crescita, assistendoli nella stipula di contratti connessi alle procure sportive. Lavora soprattutto con le squadre italiane di Serie A e B, ma è attiva anche all'estero. Diversi i calciatori seguiti dalla società, almeno 30. Tra questi Marco Olivieri, classe 1999. Il giovane centrocampista è passato di recente dall'Empoli alla Juventus di CR7.

L'attività di scouting della Green Soccer Team pesca molto nel vivaio del calcio toscano. Ne è un esempio Paolo Bartolomei, nativo di Valdottavo, classe 1989. Centrocampista, si appresta a disputare la terza stagione in Serie B. Nasce invece a Castelnuovo di Garfagnana (ma è cresciuto e vive a Ghivizzano) Giovanni di Lorenzo. Il difensore, classe 1993, è stato portato in Serie B all'Empoli dalla Green Soccer Team quando era al Matera in Lega Pro e oggi disputa il suo primo campionato in Serie A.

Oltre a Vittorio Tosto, fanno parte dello staff gli agenti Fifa Giancarlo Tronchetti (Italia ed estero), Vincenzo Federico (Spagna e Sud America), l'avvocato Alessandro Benini e il ragionier Mario Benedetti (contabile).

Nella foto: da sinistra, Vittorio Tosto, Marco Olivieri, Giancarlo Tronchetti.