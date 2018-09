Sport



I giganti del basket in pediatria a Lucca

sabato, 8 settembre 2018, 14:15

Grande festa oggi nella pediatria dell'ospedale di Lucca per la presenza dei giocatori delle squadre di Milano, Torino e Venezia, insieme ad alcuni membri degli Amici della Pallacanestro e alla dirigenza dei team di serie A, che sono arrivate al "San Luca" sulle auto messe a disposizione dalla concessionaria DreamLand Lucca per portare ai piccoli ospiti della Pediatria un po' del "Trofeo Lovari 2018" in corso al Palatagliate.

I campioni - tra cui Julyan Stone della Umana Reyer Venezia (accompagnato anche dal coach Walter De Raffaele), Giuseppe Poeta capitano della Fiat Torino Auxilium eAmedeo Della Valle della Pallacanestro Olimpia Milano - hanno portato e consegnato direttamente ai bambini ricoverati in Pediatria alcuni simpatici regali, tra cui piccoli palloni da basket, molto apprezzati dai piccoli ospiti della struttura, intrattenendosi a lungo con loro e con i loro familiari.

La delegazione ha evidenziato la propria volontà di contribuire con questo gesto a far trascorrere qualche momento di allegria e spensieratezza a questi bambini che si trovano a trascorrere un po' di tempo in ospedale.

L'Azienda USL Toscana nord ovest, tramite il personale della Pediatria e della Direzione sanitaria ospedaliera, ha quindi ringraziato gli atleti ed i dirigenti per la loro attenzione e sensibilità. Iniziative come questa, infatti, aiutano a rendere più tollerabile la degenza ospedaliera dei bambini.

Lo spirito del Lovari

Lo spirito del Lovari fuori e dentro il campo in questo settembre dove brilla la grande tradizione e storia del basket a Lucca con il quarto anno di successi per la nuova edizione del Trofeo Carlo Lovari.

Un torneo, ricordiamolo, molto importante nel precampionato di Stagione, un'occasione per le grandi squadre di serie A di misurarsi reciprocamente. Quest'anno le protagoniste sono state l'Olimpia Armani Milano, la Fiat Auxilium Torino, l'Umana Reyer Venezia e OriOra Pistoia.

Ed è stata una bellissima sorpresa per i bambini del reparto pediatria dell'ospedale San Luca vedersi far visita da alcuni campioni e dai manager delle squadre, insieme ai rappresentanti dell'Associazione Amici Della Pallacanestro- Luca Del Bono Onlus e alla direzione dell'Ospedale lucchese. Gli atleti hanno portato in dono dei piccoli palloni di basket, un simbolo per un augurio di pronta guarigione e poter tornare così a fare sport, magari, per migliorare la propria qualità di vita e stare bene, e in salute.

Lo spirito Lovari si muove nel segno della solidarietà, per Lucca, le sue famiglie e le infrastrutture sportive