Sport



Il 29 settembre l'Asd L'Allegra Brigata compie 10 anni: la festa con staffetta

lunedì, 24 settembre 2018, 14:59

Nell’anno della celebrazione dei 50 anni del Movimento Internazionale Special Olympics, fondato da Eunice Kennedy Shriver negli Usa nel 1968 e che propone ed organizza allenamenti ed eventi per persone con disabilità intellettiva e per ogni livello di abilità, l’Associazione Sportivo Dilettantisca L' Allegra Brigata che ha sede a Marlia, festeggia i suoi primi 10 anni di attività.

<<Era esattamente l'11 novembre del 2009 – spiega la presidente del gruppo marliese, Serena Frediani - quando presso le “mura urbane” di Lucca, con nove atleti provenienti dal comune lucchese e da Capannori e circa 30 spettatori tra familiari e amici, si svolgeva la prima staffetta inclusiva. La nascita della nostra associazione sportiva era stata infatti, presentata durante l’iniziativa: “Maratonando... giro di mura passeggiando” con gli atleti di “Special Olympics” Lucca. Da quel momento tanti sono stati i progetti avviati con entusiasmo e partecipazione e ciò che è avvenuto è storia che si racconta, che si vive e che si continuerà a scrivere in futuro con la stessa determinazione nella lotta agli stereotipi ed ai pregiudizi attraverso lo Sport>>.

Oggi L'Allegra Brigata conta 30 atleti iscritti, altrettanti atleti partner, volontari, tecnici, che operano in ben otto discipline sportive praticate, collabora con istituti scolastici, partecipa a manifestazioni a carattere locale, regionale, nazionale e grazie alla costanza e continuità conta ben quattro atleti convocati ai giochi Mondiali. Visto l’importanza di ciò e di dove sono arrivati meritano, senza nulla togliere agli altri compagni ed atleti, un piccolo spazio per citarli: Manuel Ricci ai Giochi Mondiali Estivi Special Olympics 2015 di Los Angeles in qualità di atleta titolare nella disciplina del bowling con un quarto posto nel singolo e due quinti posti a squadre; negli “Special Olympics World Winter Games Austria 2017 in maglia azzurra Matilde Zipoli (2 bronzi nello sci tecnica classica) e Luciano Ragghianti (che nella finale delle racchette da neve ha commosso ed emozionato il pubblico ed al tempo stesso mostrato sorridendo la grande voglia di arrivare a tagliare il traguardo) ed infine l’ultima delle convocazioni per i prossimi Mondiali 2019 a Marina Petri che volerà verso Abu Dhabi per rappresentare il nostro tricolore e la nostra città nella disciplina del bowling.

<<Questi primi dieci anni – conclude spiega il direttore provinciale Special Olympics e coordinatore area tecnica della ‘Brigata’, Claudia Maiorano - sono stati immensi e densi di tante belle emozioni, emozioni che vogliamo celebrare, ripercorrendo proprio quelle mura urbane, in una staffetta inclusiva con quelle associazioni che collaborando con noi rendono tutto possibile. Ti aspettiamo quindi sabato 29 settembre alle ore 17 presso il "Risto Bar La Pecora Nera" insieme alle nostre associazioni partner: Bowling Lucca, Atletica Virtus, Cmb Lucca, Focolaccia sci club, gruppo teatro Aeliante...e tanti altri ancora!!!. Se vuoi far parte della rivoluzione più bella che ci sia, l’iniziativa sportivo-sociale proposta con il titolo: “Dieci Anni Insieme: #InclusionRevolution” con il programma che prevede: ore 17 ritrovo e iscrizioni, ore 17:30 partenza staffetta, ore 19 premiazioni e apericena, chiama per informazioni il numero: 333.6597586>>.