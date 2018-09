Sport



Il bowling Team Astroline Lucca sugli allori in campo esordienti

venerdì, 28 settembre 2018, 16:45

Ottime prestazioni degli atleti del Bowling Team Astroline Lucca, che hanno conquistato i primi posti nella prova lucchese del Campionato Esordienti 2018, nelle specialità di singolo femminile e singolo maschile. Sulle piste del PalaBowling Lucca di S. Vito i locali portacolori hanno fatto man bassa salendo con cinque bowlers sul podio, in campo femminile hanno guadagnato tutti e tre i gradini le atlete: Chiara Nucci, Veronica Baldi e Benedetta Crudo, mentre sui primi due posti nel maschile si sono imposti: Lorenzo Seriani e Gabriele Pieri. Con questi risultati e con le classifiche che si completeranno a metà ottobre a Fornacette, la conferma dei risultati porteranno le giocatrici dell’Astroline Lucca direttamente ai Campionali Italiani Esordienti a dicembre in quel di Bologna, ugual soddisfazione avrà Gabriele Pieri che nel ranking regionale attualmente è in testa con notevole vantaggio nella classifica maschile.

Ma le soddisfazioni nel gruppo lucchese continuano anche nella preparazione di altri due atleti in vista dei Campionati Italiani Assoluti di singolo. Infatti allenamenti intensi, per la già Campionessa Italiana esordienti in carica Roberta D’Elia che sarà di scena sulle lane di Castelfranco Veneto, mentre nella categoria M2 Pierfrancesco Franchini, reduce di aver partecipato alle finali del Torneo Internazionale Rome Open svoltosi nella capitale la settimana scorsa, che sarà impegnato sulle piste del “Top Bowling” di Campodarsego nel padovano.

Infine il gran movimento sportivo-sociale, che da una decina di anni vede l’impegno dei tecnici sempre presso il Bowling Lucca di San Vito ed in particolare l’istruttore Roberto Franchini con le attività legate all’Asd L’Allegra Brigata il sodalizio sportivo rivolto in particolare alle persone con difficoltà intellettive e relazionali dove si vive lo sport come mezzo efficace per esprimere al meglio le potenzialità delle persone. Attività che prenderanno il via tra qualche giorno e che in particolare toccheranno il massimo picco a marzo 2019 con la partecipazione agli Special Olympics World Games ad Abu Dhaby dell’atleta lucchese convocata in maglia azzurra: Marina Petri.