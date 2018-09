Sport



Il derby prende la strada di Lucca

sabato, 15 settembre 2018, 21:07

Va in scena al PalaTagliate la seconda amichevole stagionale del Basket Le Mura, a tutti gli effetti un antipasto di quanto si potrà vedere all'opening day quando le lucchesi se la vedranno contro la Use nel primo derby della stagione.

Al PalaTagliate è numeroso il pubblico presente nonostante la temperatura estiva e il week-end di festa a Lucca compresa una rumorosa rappresentanza da Empoli.

A differenza della prima uscita stagionale, quando a Vigarano hanno partecipato solo le 10 giocatrici del roster delle serie A, Serventi premia con riscaldamento e panchina le giovani del Le Mura Spring che tanto stanno dando in questa fase di preparazione, convocandole per la gara.La cronacaPrima quarto intenso considerando il periodo della stagione con le due squadre che non si tirano indietro.

Parte meglio Empoli che prova a scappare sull'8 a 2, ma Lucca reagisce e grazie alle sue rotazioni rientra e supera le ospiti chiudendo avanti 19-15.

Il secondo periodo prosegue sulla falsa riga del finale del primo con Lucca che allunga la sua difesa e riesce anche a correre in contropiede dopo 3 minuti le biancorosse sono avanti 13 a 2.Empoli è costretta al time-out e dopo il periodo di sospensione le cose migliorano per le ospiti realizzando un parziale che di 12 a 2. A 1.30 dal termine del primo tempo è 15-14 Lucca.

Anche Serventi ferma la partita e grazie al doppio playmaker Gatti-Reggiani mette la freccia per chiudere il secondo quarto 21-14.Al ritorno dagli spogliatoi è la Use a farsi trovare più pronta, dopo 1.18 è già 6-0.Serventi ferma la partita e cambia tutto il quintetto, la partita a tratti è anche spigolosa a risentirne è il ritmo della gara, a 2.36 dal termine Empoli è avanti 14-10.Il terzo quarto va alle ospiti, 17-13 il tabellone.

La gara è equilibrata anche nell'ultimo periodo con le ospiti che confermano una buona serata al tiro pesante, il secondo del quarto (4-8) costringe coach Serventi a fermare il tempo a 6.46 dal termine.Il time-out ottiene il suo risultato e le biancorosse prendono il controllo della partita, che si fa sempre più spigolosa costringendo gli arbitri ad affibbiare anche un fallo tecnico alla panchina ospite.A 3.53 dal termine il punteggio resta comunque in equilibrio 12-10.

A testimonianza che non si tratta di un'amichevole come le altre, arriva il fallo sistematico di Empoli per provare a recuperare lo svantaggio e il time-out a 14 secondi dal termine sul punteggio di 20-16 Lucca.A 9 secondi dal termine, altro time-out empolese con Gesam avanti 22-19.Stavolta non arriva la tripla e Gatti arrotonda dalla lunetta bottino personale e parziale di quarto (24-19).Lucca vince anche la seconda amichevole 77-65 il punteggio aggregato.

Gesam Gas & Luce – Use Empoli 77-65

(Parziali:19-15; 21-14; 13-17; 24-19)

Gesam Gas & Luce Le Mura Lucca: Vaughn 8, Orazzo 7, Ravelli 9, Carrara 2, Gatti 11, Reggiani 6, Ngo Ndjock 5, Treffers 13, Salvestrini 2, Graves 14, Azzi ne, Ragghianti ne, Caloro ne. Coach Serventi

Tabellino di Empoli non disponibile per mancanza di numeri sulla maglia