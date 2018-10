Sport



Il Rugby Lucca a Genova tra sport e solidarietà

lunedì, 1 ottobre 2018, 10:00

Trasferta genovese ieri (30 settembre) per la formazione Under 16 del Rugby Lucca. La squadra di mister Marco Capaccioli ha infatti reso visita agli amici dell’Amatori Rugby Genova in quello che era il primo test stagionale della squadra in vista dell’inizio del campionato. Al di la del risultato, che ha visto sconfitti i biancorossi nonostante una prova di qualità, l’occasione è stata buona per portare la vicinanza della società lucchese ad una città ancora scossa dal crollo del ponte Morandi.

“Rugby Lucca e Amatori Genova sono legate da un rapporto di amicizia nato da qualche anno – ha detto il presidente del Rugby Lucca Andrea Lombardi -. Per cui, quando siamo stati invitati per questa amichevole abbiamo ritenuto doveroso accettare e sono molto felice di essere qui oggi per portare, nel nostro piccolo, la nostra vicinanza alla città di Genova”.

La sfida si è disputata su tre tempi da 20 minuti per permettere ai due tecnici di ruotare tutti gli effettivi a disposizione. Al termine dell’incontro, il successo è andato ai padroni di casa ma il tecnico dei lucchesi ha di che essere soddisfatto: “Pur con alti e bassi, siamo riusciti a tenere testa ad una squadra blasonata come gli Amatori Genova, dimostrando che il lavoro duro ripaga – ha detto mister Capaccioli -. Abbiamo avuto la possibilità di far giocare tutti e 33 i nostri ragazzi e questo è stato molto positivo. Ho visto cose buone da parte di tutti ma non ci dobbiamo accontentare: dobbiamo continuare a lavorare come abbiamo fatto finora”.

Sempre nella giornata di ieri, la formazione Under 14 era impegnata a Prato per il torneo Giuseppe Malpaganti. I ragazzi di mister Marchi hanno fornito una buona prova chiudendo il torneo al 12esimo posto e mancando di un niente la finale per il nono.