Sport



In Lucchesia il colpaccio della Bastianelli

sabato, 8 settembre 2018, 17:28

Volata trionfale per la campionessa d'Europa Marta Bastianelli nella prima tappa del Giro della Toscana Internazionale Femminile.

La portacolori della "Ale' Cipollini" ha messo in fila la cubana Arlenis Sierra, nuova leader della classifica, e la russa Diana Klimova.

Per la Bastianelli si tratta del primo successo con la maglia d'Europa. "Ci tenevo molto a vincere sulle strade care a Michela Fanini – ha detto una raggiante Bastianelli – per quanto riguarda la classifica generale la frazione conclusiva non è adatta alle mie caratteristiche, per questo mi metterò al servizio della squadra".

Seconda a Segromigno Piano (Lu) ma prima nella generale la cubana Arlenis Sierra (28 anni, Astana) è la novità assoluta di questa manifestazione. "Non sarà facile mantenere la maglia – ha detto l'atleta sudamericana – ma farò di tutto per far avverare questo sogno; le salite di domani non mi spaventano".

La gara, soporifera fino alle prime rampe di Segromigno Monte (da ripetere due volte) si è decisa negli ultimi km quando il gruppo delle migliori si è spezzato lasciando al comando 18 atlete con dentro l'ex iridata che ha giustiziato tutte.

La cronaca – Il primo attacco di giornata era stato promosso da Leonora Geppi, atleta della formazione di patron Brunello Fanini, per lei un vantaggio massimo di 15".

Ripresa la fuggitiva è stata Daria Muccioli a movimentare la gara. Poi, in contropiede, sono partite l'attivissima Soraya Paladin, Sofia Bertizzolo e la basca Eider Merino; tutte riprese all'inizio dell'ultimo strappo.

Quindi l'arrivo.

domenica 09 sett. (2a e ultima tappa): Lucca-Capannori, di km 121.8

Attenzione a questa ultima tappa perche il percorso è stato reso ancor più difficile e accattivante dal secondo passaggio da Valgiano, uno strappo posto a pochi km dall'arrivo capace di fare la differenza e, magari, di decidere il "Toscana".

La gara è adatta a chi ancora volesse fare il colpaccio in classifica generale o a chi, semplicemente, volesse salvare la spedizione con una bella vittoria di tappa.

su RaiSport 1ampia sintesi: stasera alle 23.30

Ordine arrivo prima tappa: Segromigno Piano-Segromigno Piano, di 133.6 km

1^ Marta Bastianelli (Ita), abb. 10" - in 3.18'42" - media 40.342 km/h

2^ Arlenis Sierra (cub), st (abb. 6")

3^ Diana Klimova (Rus), st (abb. 4")

4^ Maria Giulia Confalonieri (Ita), st

5^ Katarzyna Wilkos (Pol), st

6^ Rasa Leleivyte (Ltu), st

7^ Nadia Quagliotto (Ita), st

8^ Laura Tomasi (Ita), st

9^ Olha Shekel (Ukr), st

10^ Sophie Wright (Gbr), st

Classifica Generale

1^ Arlenis Sierra (Cub), in 3.21'33" - media 40.413 km/h

2^ Marta Bastianelli (Ita), a 7"

3^ Maria Giulia Confalonieri (Ita), a 11"

4^ Elena Pirrone (Ita), a 13"

5^ Sophie Wright (Gbr), a 14"

6^ Sofia Bertizzolo (Ita), st

7^ Laura Tomasi (Ita), st

8^ Soraya Paladin (Ita), a 15"

9^ Olha Shekel (Ukr), a 16"

10^ Diana Klimova (Rus), st

In maglia rosa: Arlenis Sierra (Cuba)

FRA POCO ORDINE D'ARRIVO COMPLETO E CLASSIFICA GENERALE

SUL SITO WWW.MICHELAFANINI.COM la corsa in tempo reale

NOVITA': sulla pagina facebook MICHELA FANINI – GIRO DI TOSCANA (basta mettere "mi piace") verranno inserite IN DIRETTA le immagini dell'arrivo