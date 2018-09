Sport



Ivano Pieri svela i segreti del florido vivaio del Ct Lucca Vicopelago

lunedì, 10 settembre 2018, 18:55

di Michele Masotti

Dal 7 al 9 dicembre Lucca sarà al centro delle cronache sportive nazionali; il Palatagliate sarà, infatti, il teatro delle finali scudetto di Serie A1. Appuntamento segnato con il circoletto rosso (copyright per la a Rino Tommasi nda) anche al Ct Lucca Vicopelago, dove la prima squadra femminile proverà a regalarsi il sogno chiamato scudetto.

L’allestimento di questo team, formato da tre tenniste “made in Vicopelago”, è la cartina di tornasole dell’attività del settore giovanile, svolta in questi anni, dal circolo biancorosso, guidato dal direttore tecnico Ivano Pieri. Già, perché se le ragazze dell’A1 sono la punta dell’iceberg del Ct Lucca, il fiore all’occhiello di questa società, sorta nel 1970, è un vivaio denso di ottimi prospetti e la cui attività è stata riconosciuta, più e più volte, anche dai vertici della Federazione italiana di tennis.

“La bontà del lavoro che stiamo portando avanti a livello giovanile è testimoniato dalla certificazione di qualità rilasciata dalla FIT.” - ha esordito Ivano Pieri- “La federazione italiana ha predisposto cinque categorie di classificazione, basandosi su molteplici fattori, tra i quali le qualifiche degli insegnanti di tennis, l’avere un preparatore fisico laureato in scienze motorie con una specifica preparazione al nostro sport e gli impianti sportivi di cui si è dotati. Attualmente siamo una Standard School, la terza categoria in ordine di importanza dietro solo alle Super School e alle Top School. Le altre due categorie sono, per la cronaca, le Club School e le Basic School.”

E non è tutto. Nel 2018 il Ct Lucca Vicopelago è presente nella Top 10 delle Standard School mentre alcuni anni prima la scuola tennis biancorossa era stata riconosciuta come la migliore d’Italia. Tutti attestati di straordinaria importanza e ottenuti tra i 2.000 circoli presenti in Italia e certificati dalla Fit. Questi parametri di qualità portano al Ct Lucca, così come alle altre società designate, finanziamenti da parte della Federtennis per progredire ulteriormente. Ivano Pieri, direttore tecnico del circolo e maestro nazionale che segue anche le figlie Jessica e Tatiana nelle competizioni internazionali, è coadiuvato da uno staff nutrito e di qualità. Gli altri tre maestri nazionali sono Matteo Canal, Alessia Lippi e Stefano Fabbri. Cristiano Cerri e Costanza Politi hanno, per il momento, la qualifica di istruttori federali.

Se la prima squadra femminile sta scaldando i motori in vista del debutto in A1, il settore giovanile del circolo di Vicopelago sta conquistando pesanti successi in giro per l’Italia. “A livello individuale diversi nostri ragazzi si sono affermati in Toscana nelle prove individuali.” – ha precisato il direttore tecnico- “Siamo riuscitiad approdarealle finali nazionali, presenti solo otto circoli, con l’Under 12 femminile (Anastasia Bertacchi, Sofia Scatola e Ludovica Pieroni) e con l’Under 16 maschile (nati tra il 2002 e il 2003) formata da Andrea Cerri, Mattia Rossi, Nicola Mennucci, Andrea Lucchesi, Michele Ribecai e Giorgio Morales. I segreti per questa successi? Tre componenti, assolutamente imprescindibili: organizzare bene il lavoro, passione e serietà.”

Il circolo fondato nel 1970 ha numeri importanti sia per quanto concerne gli agonisti, ben 60, che i 110 ragazzini del Sat (Scuola addestramento tennis). Senza contare i 270 soci e il settore non agonistico. “La nostra filosofia è quella di puntare sulla crescita collettiva e non solo su quella di un unico e promettente tennista.” – spiega Pieri- “Si spiega così aver cresciuto 60 ragazzi che giocano a livello agonistico facendosi, in molti casi, anche valere a livello nazionale. Tenete presente che oltre a questi giovani, devo rapportarmi anche con i loro genitori che, come giusto e legittimo che sia, vogliono che i loro figli vengano seguiti con attenzione.

È un’impresa importante stare dietro, allo stesso modo, sia all’Under 16 che al ragazzino di otto anni alle prime armi ma che già fa intravedere delle buone qualità. Tutto questo, però, ad ora non mi pesa anzi mi diverte. Per quanto riguarda la nostra Sat, contiamo in questo inverno di tornare ad avere 150 piccoli tennisti.”

A tal proposito, si è aperta proprio oggi la “Festa del tennis”, una settimana completamente gratuita per i chi ha un’età compresa tra i 4 e i 13 anni e che vuole avvicinarsi a questo sport. Si tratta di una sorta di “antipasto” per i corsi invernali che partiranno il primo ottobre e ai quali sarà possibile iscriversi da lunedì 17 settembre. Sentendo le parole di Pieri si intuisce il profondo amore per questo sport, la continua voglia di aggiornarsi e l’importanza degli allenamenti. “Ho fatto una bella gavetta,” – ricorda Ivano Pieri- “cercando di carpire i metodi di lavori ai più importanti tecnici italiani. Da 10 anni, ossia da quando lavoro in questo circolo, frequento anche il centro federale di Tirrenia. Sa qual è stato il primo giovane tennista che ho portato lì? Federico Mattiello, calciatore del Bologna, che era anche una promessa del tennis italiano.” Le esaltanti vittorie raccolte a tutte le latitudini rappresentano uno stimolo per provare ad alzare ulteriormente l’asticella. “La motivazione di un continuo miglioramento non deve mai mancare. Va anche detto che una scuola tennis in Toscana come la nostra non esiste. In tal senso ringrazio la dirigenza che non mi fa mai mancare nulla e che investe su tutti i nostri ragazzi.”

Questi prospetti, oltre ad affinare i fondamentali, maturano anche uno spiccato senso di appartenenza verso il circolo. L’esempio della prima squadra femminile, salita in tre anni dalla B2 alla A1 con giocatrici cresciute nel vivaio biancorosso, è calzante. “La nostra politica è quella di portare nelle prime squadre elementi “nati” da noi senza andare ad ingaggiare molte tenniste da fuori.” – dichiara con orgoglio Ivano Pieri- “Non credo che nell’A1 femminile esista un circolo con tre giocatrici (Jasmine Paolini, Jessica e Tatiana Pieri nda) di tale livello che provengono dal medesimo settore giovanile. Possiamo essere considerati come l’Atalanta del tennis italiano; è un marchio di fabbrica di cui andiamo legittimamente orgogliosi. L’obiettivo è ripetere tale exploit anche con i maschi, attualmente in C, che sono tutti dei giovani cresciuti da noi.”

Il direttore tecnico non si sottrae ad una battuta sul campionato di A1 che le sue ragazze dovranno affrontare. “Abbiamo tutte le carte in regola per puntare allo scudetto” – afferma Ivano Pieri- “ma non sarà facile come tanti immaginano. Parioli e Beinasco hanno formato team di assoluto livello e anche le campionesse in carica di Prato, sebbene abbiano perso la Dentoni e la Camerin, saranno della partita per conquistare il titolo tricolore.”

Nelle foto: Ivano Pieri con Jessica Pieri