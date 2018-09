Sport



Karate, per Marino Lombardi il settimo dan

mercoledì, 26 settembre 2018, 20:02

Nuovo importante riconoscimento per Marino Lombardi, noto atleta lucchese, tra i maggiori rappresentanti e maestri del karate tradizionale in Italia, arbitro nazionale, responsabile del karate tradizionale per la Toscana.

E' stato, infatti, assegnato recentemente a Lombardi l'ambito grado di 7° dan, riservato a maestri che eccellono in un alto livello tecnico nella disciplina marziale del karate. A partire dal 1970, anno in cui inizia a praticare karate, Lombardi colleziona progressivi riconoscimenti della federazione F.I.K.T.A. : cintura nera e 1° dan 1975 Roma, 2° dan 1978 Bergamo, 3° dan 1981 Cesenatico, 4° dan 1985 Montecatini, 5° dan 1996 Lonato, 6° dan 2006 Milano, sino all'ultima tappa milanese del 7° dan. Lombardi ha gareggiatro nella F.I.K. e successivamente nella FE.SI.KA. ottenendo notevoli risultati agonistici a livello regionale e nazionale.

Risale al 1975 l'incontro di Lombardi con il famoso maestro giapponese Hiroshi Shirai, attualmente 10 °dan, faro del karate tradizionale. E' l'inizio di un connubio proseguito sino ad oggi. Da allora Lombardi è presente due volte al mese agli allenamenti che Shirai tiene nella sua palestra milanese e ai numerosi stages di Shirai in Italia e all'estero. Sempre nel 1975 Lombardi apre a Lucca la palestra Samurai, negli storici locali di Piazza San Francesco, associazione sportiva ormai famosa per la formazione di atleti di livello; molte le cinture nere fedeli negli anni agli allenamenti di Lombardi. La Samurai ha progressivamente ampliato l'offerta delle discipline, inserendo qualificati corsi di judo, aikido, kung fu, kick boxing, aido ecc. unitamente a uno spazio attrezzato per la pesistica.

In occasione dell'ultimo riconoscimento Lombardi è stato ricevuto in Comune dal sindaco di Lucca Alessandro Tambellini, che ha voluto associarsi al plauso per l' atleta lucchese.

Nella foto: Marino Lombardi con il maestro Iroshi Shirai