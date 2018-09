Sport



La Bionatura Nottolini domina il torneo di Gambassi Terme

domenica, 16 settembre 2018, 13:14

di andrea salerno

Non poteva esserci un esordio migliore per la Bionatura Nottolini. Ieri sera le ragazze di coach Sandro Becheroni, infatti, si sono classificate al primo posto nel triangolare di Gambassi Terme. La formazione lucchese si è aggiudicatala vittoria sconfiggendo prima con un secco 3 a 0 i padroni di casa del Montesport, dopodiché si è imposta per 3 a 1 contro la corazzata Empoli.

L'allenatore bianconero, al termine del torneo si è detto estremamente soddisfatto della prestazione della squadra, elogiando in particolar modo le nuove arrivate Giada Becucci e Cecilia Batori, apparse entrambe sugli scudi. Sebbene la preparazione sia iniziata da poco tempo, le ragazze hanno dimostrato di aver già assimilato gli automatismi e gli schemi provati in allenamento.

Il Ds Oronzo Miccoli, però, invita a mantenere ben saldi i piedi a terra, poiché si tratta pur sempre di incontri di preparazione. Tuttavia, egli è convinto che l'affiatamento messo in luce da questo gruppo diverrà l'arma in più nel corso del campionato.

Il prossimo appuntamento, giovedì 20 alle 18.30, vedrà le bianconere sfidare al PalaPiaggia il blasonato Bisonte Volley di Firenze, militante in A1. Dunque, per la Bionatura Nottolini sarà un test probante, in vista di una stagione che richiederà massimo impegno e concentrazione.