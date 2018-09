Sport



La Fiorentina vince 1 a 0 con l'Udinese e Firenze può sognare

lunedì, 3 settembre 2018, 09:16

di marco materassi

La Fiorentina ye ye di Stefano Pioli vince soffrendo per 1 a 0 contro un coriaceo Udinese e regala un bel pomeriggio a tutta Firenze. Una città che ha deciso di far sentire alla propria squadra la sua vicinanza, decidendo di accompagnarla con un festoso corteo di moto e motorini dall'albergo, sede del ritiro, fino allo stadio. Un tifo incessante, unito, senza stavolta polemiche, che prosegue poi all'interno del Franchi, uno stadio che deve diventare per la squadra viola un vero e proprio fortino .Novanta minuti dove la curva Fiesole ma anche tutti gli altri settori hanno spinto la Fiorentina nella ricerca di una vittoria che può aprire interessanti orizzonti per la squadra di Pioli.



Contro un avversario duro, coriaceo, ostico, votato più a distruggere che a costruire, un avversario che cercava anche, grazie ad un permissivo arbitraggio, di perdere tempo, la Fiorentina dopo un primo tempo giocato in maniera sin troppo compassata, ha cambiato marcia nella ripresa. Ha alzato i ritmi, ha cercato di chiudere l'Udinese nella propria metà campo, e pur non costruendo grandi occasioni, cercava con insistenza di trovare il gol del vantaggio, gol che trovava grazie ad una travolgente azione di Chiesa che serviva Benassi, bravissimo a battere Scuffet con un gran tiro.



Un gol, nato curiosamente per l'andamento tattico della partita, in contropiede.Mancava ancora più di un quarto d'ora alla fine, ma era quasi certo, anche se non scritto, che quel gol, sarebbe stato quello della vittoria, quello dei tre punti, quello della seconda vittoria casalinga consecutiva (cosa mai facile da ottenere), quello che regala un terzo posto in classifica, e grazie anche alla sosta quindici giorni di tranquillità e felicità.



Ancora una volta al termine della partita la squadra si è concessa alla sua gente, e poi alla sua curva, una squadra che rappresenta adesso tutta una città, una città che spesso è portata a dividersi, ma che su una cosa non si è mai si è divisa è mai si dividerà: per la sua squadra, per questa Fiorentina che se spinta alle spalle da tutta la sua gente, unita e non divisa, può davvero cominciare a sognare, e i sogni, specie da giovani spesso si realizzano.