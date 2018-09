La Fiorentina vince il 24° Memorial Antonio Cordischi e dedica la vittoria a Davide Astori

Altri articoli in Sport

giovedì, 13 settembre 2018, 17:57

Altra giornata di gare al campo sportivo di San Macario per il "Settembre Lucchese", manifestazione organizzata dall'U.S.D. San Macario in collaborazione con Toscanagol e con il supporto tecnico della Delegazione F.I.G.C. di Lucca

giovedì, 13 settembre 2018, 15:55

L'emozione in casa DrkSport sale ogni giorno che passa: sabato 15 settembre dalle 10 al campo di softball della Checchi Calcio a Carraia (via Togliatti) si terrà il BDay2018

mercoledì, 12 settembre 2018, 22:27

Va in scena sul parquet del PalaVigarano la prima uscita amichevole della Gesam Gas & Luce di coach Lorenzo Serventi. Come spesso accade in pre-stagione, i coach hanno scelto di giocare senza considerare i falli personali azzerando il tabellone alla fine di ogni quarto

mercoledì, 12 settembre 2018, 15:16

E' in programma per sabato 15 settembre, tra gli eventi del Settembre Lucchese, l'Open Day di Minibasket in Piazza San Frediano, organizzato dall'ASD Le Mura Spring, società satellite del Basket Femminile Le Mura di serie A1

mercoledì, 12 settembre 2018, 12:07

Sulle montagne dell’Appenino Tosco Emiliano, coadiuvati dal Presidente Antonio Ruffo e dal suo staff, si sono ritrovati i giovani arbitri a disposizione dell’Organo Tecnico provinciale. Due giorni di lavoro intenso, comprendenti i test atletici, regolamentari e disposizioni per la stagione che va a iniziare

mercoledì, 12 settembre 2018, 08:49

Dopo un’attesa biblica, addirittura sono usciti prima i tornei della Terza Categoria di Lucca, tanto per dire, la Lega Pro ha comunicato i tre gironi per la stagione 2018-2019. Per il terzo anno consecutivo la Lucchese è stata inserita nell’A, il più affascinante e allo stesso tempo difficile di tutto...