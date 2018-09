Sport



La Libertas Femminile torna in campo

venerdì, 14 settembre 2018, 22:04

La Libertas Femminile torna in campo per la seconda giornata di Coppa Italia e lo fa domenica alle 17 all’Acquedotto dove affronterà il Pontedera.

Al di là della sconfitta contro lo Spezia le ragazze di Elena Bruno vogliono cercare di trovare la giusta intesa. La formazione femminile della Lucchese sta continuando gli allenamenti e questa gara servirà per mettere minuti preziosi nelle gambe. L’obbiettivo per il momento è quello di cercare di costruire un gruppo solido in grado di far bene nel tempo. Per questo la gara di domenica sarà molto importante per il gioco, non tanto per il risultato. Ancora assente il portiere rossonero per motivi familiari.

“Al di là del risultato – ha commentato il mister rossonero nel pre-gara – ci interessa giocare e cercare di fare bene. Abbiamo bisogno di mettere come si dice spesso minuti nelle gambe. Stiamo cercando di costruire un gruppo amalgamato e ben coeso che possa far bene nel lungo periodo. Quello di domenica sarà un altro test importante per noi e cercheremo di mettere in pratica ciò che facciamo tutti i giorni in allenamento”.

Intanto è uscito il calendario di Serie C. Per la Libertas esordio casalingo domenica 14 ottobre contro il San Marino.