La Lucca Marathon per la 6^ edizione della "Corri all'alba... vincerò"

domenica, 2 settembre 2018, 23:18

Archiviata con grande soddisfazione la 5^ edizione della Mezza di Lucca a maggio, e la 2^ edizione della "Un giro a tutta!" di giugno sulle Mura di Lucca, si rinnova l'appuntamento con una delle più seguite delle manifestazioni sportive organizzate dalla ASD Lucca Marathon e cioè la 6^ edizione della "Corri all'alba ...vincerò" prevista per il 7 settembre 2018, in attesa poi degli appuntamenti clou di ottobre che per quest'anno vedranno delle novità di rilievo.

Il 7 settembre prossimo quindi sveglia alle 5 con Lucca Marathon per "Corri all'Alba ...Vincerò". Tanti i punti di iscrizione, attesi centinaia di partecipanti.

Sarà certamente battuto il record del 2017, quando i partecipanti furono più di 600 per una corsa molto particolare, perché parte alle 5 e 30 di mattina. Questa gara ha riscosso subito grande apprezzamento da parte di tutti, agonisti e semplici amanti della corsa non competitiva.

Il presidente di Lucca Marathon Moreno Pagnini insieme a tutto lo Staff dell'Associazione, hanno fissato quindi per venerdì 7 Settembre alle ore 5 il ritrovo (con partenza alle 5 e 30) per la "Corri all'Alba .... vincerò!", corsa-camminata non competitiva ma con pettorale e numero, come ogni gara che si rispetti.

Il percorso si dipanerà nel fantastico scenario della città di Lucca e dei suoi sotterranei illuminati per l'occasione, toccando il centro della città nei suoi punti più suggestivi, partendo dalla pasticceria Stella di Sant'Anna (che offrirà al rientro a tutti i partecipanti la colazione) per un evento che vedrà anche consegnare come pacco gara una t-shirt tecnica Diadora realizzata esclusivamente per l'occasione.

Sono molti i punti di iscrizione della Corri all'Alba, dove poter ritirare il proprio pettorale: Marathon Sport di Sant'Anna, Ego Wellness Resort a Sant'Alessio, il Bar Fabbri a Marlia e, inoltre, la Pasticceria Bar Stella di S. Anna e l'agenzia assicurativa di Unipol Sai, AssiLucense in viale Europa n. 599 a S. Concordio, sponsor esclusivi della Manifestazione.

Questa anche sarà l'occasione per sostenere l'iniziativa benefica, che Stefano Buralli della Pasticceria Stella sta portando avanti per l'acquisto di defibrillatori successivamente alla scomparsa di Giovanni Torre, noto professionista e amministratore pubblico locale molto amico di Buralli stesso.

"In occasione di un atro evento abbiamo già raccolto un po' di soldi per l'acquisto di alcuni defibrillatori – dice Stefano Buralli -; spero che gli sportivi ci diano una mano per fare in modo di ampliare l'offerta e poter così donare vari apparecchi da istallare in vari punti della città a disposizione dei cittadini e, soprattutto, nelle zone più frequentate dagli sportivi lucchesi. Quindi all'arrivo ci sarà un gazebo con un banchetto per far in modo che chi vuole possa donare quello che crede così da alimentare l'attuale deposito destinato a questa iniziativa, condivisa dalla vedova Mariolina, a ricordo di una splendida persona che tanto ha fatto per la città di Lucca.

Intanto sono già iniziati i preparativi per gli appuntamenti autunnali che per quest'anno non vedranno la riproposizione della Maratona di Lucca, giunta alla 9^ edizione nell'anno 2017, e la più giovane 30Km.

"Ci siamo presi un anno sabbatico - dice il presidente di LM Pagnini - dopo l'interruzione del rapporto con Diadora sponsor tecnico, avvenuta alla fine dello scorso dicembre, ci siamo presi un po' di tempo per valutare il da farsi e che in modo riproporre la regina delle corse su strada e cioè la Maratona che dovrà arrivare alla 10^ edizione.

"Ci sono diverse idee e vari progetti, non ultimo anche di andare incontro alle volontà dei due Comuni di Lucca e Viareggio, considerato i buoni rapporti che ci sono con le due amministrazioni comunali, di collaborazioni turistico culturali e anche quindi sportive sull'asse legato alla via Puccini, vedremo ....".

Sicuramente a ottobre proporremo la LucCanina, fatta quest'anno in stretta collaborazione con il Club Lucca Agility Dog e Animal eventi di Lucca e la Lucchesina i due appuntamenti non competitivi consueti e proporremo una 10km competitiva Fidal del circuito regionale 10k.