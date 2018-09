Sport



La Lucchese Prima Squadra ospite del "Settembre lucchese"

martedì, 11 settembre 2018, 15:25

Mercoledì 12 settembre la prima squadra della Lucchese insieme a Mister Favarin e a tutta la dirigenza sarà ospite del SETTEMBRE LUCCHESE. Un appuntamento che si ripete anche quest'anno e che testimonia del grande rapporto esistente tra il club rossonero (in particolare modo dell'amministratore delegato Carlo Bini) e la società presieduta dall'ingegnere Carlo Lazzarini. Da sottolineare che per l'allenatore Giancarlo Favarin sarà un po' come tornare a casa visto che, da giocatore nei primi anni 90, ha vestito la gloriosa maglia del San Macario quando militava in Promozione.

La comitiva rossonera arriverà intorno alle ore 20 a San Macario e saluterà le squadre del torneo del SETTEMBRE LUCCHESE che saranno impegnate in campo. Al termine della prima gara ci sarà un breve intermezzo con la Lucchese che sfilerà per qualche minuto in campo per ricevere l'applauso del pubblico. Poi giocatori e staff proseguiranno la serata a cena ospiti dell'organizzazione.

Mercoledì 12 sono in programma i quarti di finale della categoria Allievi:

ore 19,00 Forte dei Marmi 2015 - Camaiore

ore 20,30 Seravezza Pozzi - Atletico Lucca