La Scuola calcio Inter apre le porte: incontri gratuiti martedì e giovedì

Altri articoli in Sport

venerdì, 28 settembre 2018, 13:19

Nel week-end dei campionati del mondo di Innsbruck Amore & Vita – Prodir non resta ferma ai box. Il team diretto da Francesco Frassi infatti è volato in Kazakistan per prendere parte al Tour of Almaty, gara a tappe UCI Europe Tour 2.1

venerdì, 28 settembre 2018, 12:01

Ci siamo, domenica 30 settembre, palla a 2 alle ore 18.00 si comincia a fare sul serio con la Supercoppa Italiana. Come lo scorso anno a dare inizio alle danze saranno la Famila Wuber Schio e la Gesam Gas & Luce Lucca

giovedì, 27 settembre 2018, 16:47

Alte aspettative per il week-end che viene e che vedrà le squadre allievi ed allieve della Atletica Virtus CR Lucca impegnate sulle piste del campo scuola Renato Martelli di Livorno nella finale del campionato di società di categoria 2018

giovedì, 27 settembre 2018, 10:11

Domenica scorsa, sulle mura di Lucca si è svolta la quinta edizione della Maratona delle Lumache, iniziativa in memoria di Evaldo Tomei, organizzata dall'associazione Italiana Parkinsoniani sezione di Lucca insieme all'associazione Luigi Grimaldi e che ha visto protagoniste persone con disabilità motorie, parenti, amici e tutti coloro che hanno voluto...

giovedì, 27 settembre 2018, 08:45

La giunta nazionale del Coni ha finanziato il progetto di ristrutturazione del Campo Scuola Moreno Martini presentato dal comune di Lucca ed in particolare dall’assessore Stefano Ragghianti nell’ambito del bando “Sport e Periferie 2017”, indetto dal governo nel 2016

mercoledì, 26 settembre 2018, 20:02

Nuovo importante riconoscimento per Marino Lombardi, noto atleta lucchese, tra i maggiori rappresentanti e maestri del karate tradizionale in Italia, arbitro nazionale, responsabile del karate tradizionale per la Toscana