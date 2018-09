Sport



Larry Brown, una leggenda Nba a Lucca

venerdì, 7 settembre 2018, 18:22

di andrea cosimini

Un’attrazione nell’attrazione. Quest’anno il Trofeo Lovari di Lucca non si è fatto mancare nulla. Pure una leggenda Nba. L’hall of famer Larry Brown, attuale allenatore dell’Auxilium Torino, approdato quest’anno nel nostro campionato dopo un passato ultra-ventennale come head-coach sulle panchine della massima serie d’oltre-oceano.



Per i tifosi della palla a spicchi un nome sicuramente altisonante. Brown infatti è ricordato soprattutto per il suo (unico) titolo vinto con i Detroit Pistons, nel 2004, quando sconfisse una corazzata come gli allora Los Angeles Lakers, guidati dai giganti Kobe Bryant e Shaquille O’Neal, con una squadra “operaia” che aveva in Ben Wallace il suo trascinatore. Non solo. Brown è ricordato anche per la storica finale raggiunta (ma purtroppo persa) dai suoi Philadelphia 76ers, di un fenomenale Allen Iverson, sempre contro la “bestia nera” Los Angeles Lakers.



In Italia il suo nome è associato spesso anche alla nazionale USA, con la quale ha vinto una medaglia di bronzo (da capo-allenatore) e d’oro (da assistente), per essere stato sconfitto, suo malgrado, dalla nostra nazionale a Colonia, nel 2004, pur avendo nel suo roster nomi altisonanti del calibro di Stephon Marbury e Tim Duncan, oltre che giovanissimi Lebron James e Carmelo Anthony.



Oggi Lucca se lo è ritrovato al Palatagliate, in occasione del quadrangolare di serie A, per un test pre-stagionale della sua Torino. Tanti gli autografi firmati a inizio partita, tante le foto, per un allenatore che ha scritto la storia di questo sport e che continua oggi a scriverla nel nostro campionato per la gioia di tutti gli sportivi.



Foto di Antonio Tortorella