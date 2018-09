Le Mura e Le Mura Spring si presentano al PalaTagliate

Altri articoli in Sport

venerdì, 21 settembre 2018, 13:56

La scorsa stagione Zamparella compì l'impresa. In fuga fin da primissimi chilometri riuscì a mantenere il passo dei migliori, contenere gli attacchi del fuoriclasse Egan Bernal e alla fine, batté Diego Ulissi, in maglia azzurra, sul traguardo di Cesenatico

venerdì, 21 settembre 2018, 13:08

Sarà la brasiliana Clemila Fernandes Silva a rappresentare la "Conceria Zabri Fanini" all'imminente Campionato del Mondo di ciclismo in programma la prossima settimana in Austria. La 39enne atlete sudamericana, nativa di Sao Felix Do Araguaia (Mato Grosso), parteciperà sia alla prova a cronometro (martedì 25 settembre) che a quella in...

giovedì, 20 settembre 2018, 22:39

Al termine della partita l'allenatore della Bionatura Nottolini, Sandro Becheroni, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla prestazione odierna della sua squadra e sulle prospettive future

giovedì, 20 settembre 2018, 22:36

Ultimo appuntamento di Coppa Toscana per la Geonova di Piazza, questa volta al Palatagliate scenderà l'Altopascio, tra le cui fila c'è l'ex di turno, Domenico De Falco e Lombardi, ceduto in prestito ai cugini altopascesi per l'anno 2018/2019

giovedì, 20 settembre 2018, 22:25

Buon test amichevole per la Bionatura Nottolini che, in un PalaPiaggia gremito, ha dato del filo da torcere al blasonato Bisonte Firenze. Nonostante la differenza di categoria e la comprensibile stanchezza dovuta alla preparazione in corso, le bianconere hanno espresso una buona pallavolo, mettendo sul campo grinta e voglia di...

giovedì, 20 settembre 2018, 17:14

Ego Wellness Resort è stato selezionato tra i Centri europei per aderire all’importante iniziativa contro la sedentarietà. Cercansi 30 persone da inserire gratuitamente in un programma di attività fisica di 6 settimane